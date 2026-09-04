A famalicense Maria Gil está a dar mais um passo na carreira musical com o lançamento de “Sorte a Minha”, o seu novo single, já disponível nas plataformas digitais.

Natural de Vila Nova de Famalicão, Maria Gil tornou-se conhecida do grande público através do The Voice Kids. Depois de uma primeira participação no programa, em 2021, regressou na edição seguinte e acabou por conquistar a vitória, em 2022, com Fernando Daniel como mentor.

A cantora iniciou posteriormente o seu percurso discográfico com o tema “Ninguém”, escrito por Fernando Daniel e Agir.

Agora, Maria Gil prepara uma nova etapa. “Sorte a Minha” é o primeiro avanço do EP “Plano A”, que será editado no próximo dia 25 de setembro.

Escute aqui o tema nas diversas plataformas digitais