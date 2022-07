Famalicense Maria Gil passou para a final do The Voice Kids

Famalicão: Tiago Pereira com duas medalhas de bronze no Campeonato Nacional de Juniores

Em Vagos, no Campeonato Nacional de Juniores, Tiago Pereira, do Clube Cultura e Desporto de Ribeirão (CCDR), conquistou duas medalhas de bronze.

Este fim de semana, o jovem atleta do escalão juvenil (sub-18), competiu com atletas mais velhos (sub-20) e conseguiu o terceiro lugar nas provas de salto em comprimento e triplo salto.

Depois de representar a Seleção Nacional no Europeu de Juvenis, Tiago Pereira volta a alcançar excelentes resultados, com a marca 6.88m no salto em comprimento e 14.21m no triplo salto.

Do mesmo clube, Joana Marques competiu no salto em altura, ultrapassando a fasquia de 1,45m. Já Alessandra Silva voltou a demonstrar um bom nível com a sua melhor marca da época, 10.98m, no triplo salto.