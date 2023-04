Famalicense Maria Mansilhas conquista medalha de prata em campeonato de Jiu-jitsu

Esta segunda-feira, dia 4 de abril, os preços dos combustíveis vão ter tendências opostas. De acordo com o jornal ECO, o preço do litro do gasóleo irá descer dois cêntimos, enquanto que o preço do litro da gasolina irá subir 2,5 cêntimos.

No arranque da semana, o preço médio do litro de gasóleo simples será de 1,487 euros e o preço médio do litro de gasolina simples 95 será de 1,672 euros, de acordo com os valores divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).