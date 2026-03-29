Concelho, Desporto

Famalicense Mariana Machado vence Duatlo de Viana do Castelo

A famalicense Mariana Machado foi a vencedora da 9ª edição do Duatlo de Viana do Castelo, que se correu na manhã deste domingo, 29 de março.

A atleta, que representa a Associação Moinho de Vermoim, fez o melhor tempo da prova (01:05:47).

Mariana Machado participou em edições anteriores do Duatlo de Viana do Castelo, onde tem alcançado bons resultados.

Imagem: Rádio Alto Minho

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Desemprego a subir: Famalicão tem mais de 4100 desempregados

Vila Nova de Famalicão registou, em fevereiro de 2026, um total de 4108 desempregados, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Este valor representa um aumento face ao mês anterior. Em janeiro, estavam inscritos 4032 desempregados, o que significa que, em fevereiro, houve mais 76 pessoas em situação de desemprego no concelho.

Do total agora registado, 1598 são homens e 2.510 são mulheres, mantendo-se a tendência de maior incidência no sexo feminino.

Relativamente ao tempo de inscrição, a maioria dos desempregados (2623 pessoas) encontra-se à procura de trabalho há menos de um ano, enquanto 1485 estão inscritos há um ano ou mais.

No que diz respeito à situação face ao emprego, 274 pessoas procuram o primeiro emprego e 3834 estão à procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

Edifício da Junta de Vermoim nomeado para prémio internacional de arquitetura

A nova sede da Junta de Freguesia de Vermoim, em Famalicão, está entre os nomeados aos prémios “Obra do Ano 2026”, organizados pela plataforma ArchDaily, uma referência mundial na área da arquitetura.

A iniciativa reúne projetos que se destacam pela sua qualidade e impacto, promovendo a sua projeção a nível internacional. A presença de Vermoim nesta lista é vista como um reconhecimento do valor da arquitetura ao serviço das comunidades.

Assinado pelo arquiteto Rui Mendes Ribeiro, o edifício foi concluído em 2024 e implantado no centro da freguesia, junto ao núcleo cívico e à capela local. Com 318 metros quadrados, o projeto respondeu a várias limitações do terreno, procurando ao mesmo tempo garantir uma integração harmoniosa no espaço envolvente.

Organizado em dois pisos, o espaço inclui zona de atendimento, serviços administrativos, gabinetes e um salão destinado a encontros e iniciativas da comunidade. A opção por materiais como betão, tijolo negro e vidro contribui para uma imagem contemporânea, onde a luz natural assume um papel central.

A obra pretende ir além da função administrativa, afirmando-se como um ponto de encontro entre a população e o poder local.

A escolha dos vencedores está agora nas mãos do público, através de votação online: https://www.archdaily.com.br/br/1034443/junta-de-freguesia-de-vermoim-rui-mendes-ribeiro-arquitetura

Famalicão: Equipa feminina alcança vitória com resultado feito na primeira parte

O golo de Catarina Pinto, aos 27 minutos, e um autogolo de Cláudia Mendinhas, aos 33 minutos, fizeram o resultado final da partida entre o FC Famalicão e o Futebol Benfica.

O jogo, da décima jornada da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão feminina, foi disputado na tarde deste sábado, na Academia do FC Famalicão.

O conjunto famalicense passa a somar 9 pontos e ocupa o sexto lugar. Na próxima jornada visita o líder invicto, o FC Porto.

Famalicão: João Azevedo e Escola Rosa Oliveira vencem Milha Urbana de Vizela

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira venceu a Milha Urbana Cidade de Vizela em Absolutos e foi segunda na classificação da formação. Das várias prestações, realce para a vitória de João Azevedo, em seniores. A prova, organizada pela Câmara Municipal de Vizela, com o apoio da Associação de Atletismo de Braga, realizou-se este sábado, na Praça da República.
Nesta jornada de atletismo, que faz parte do Circuito de Milhas da Associação de Atletismo de Braga, da equipa joanense houve outros destaques: benjamins A: Diana Cunha – 1.º lugar; infantis: Luís Neto – 3.º lugar; iniciados: Mafalda Ferreira – 3.º lugar; juvenis: Ana Pereira – 3.º lugar; Tiago Silva – 1.º lugar; juniores: Ana Pereira – 3.º lugar; Francisco Barros – 1.º lugar; Gonçalo Rodrigues – 2.º lugar; veteranas F40: Micaela Martins – 3.º lugar; veteranas F50: Rosa Oliveira – 2.º lugar
Como já referido, a EARO venceu coletivamente na classificação de Absolutos (juniores a veteranos) e ficou em segundo na classificação de jovens (benjamins a juvenis).
Para estas conquistas coletivas contribuíram também muitos outros atletas que a Escola Rosa Oliveira levou a Vizela.

Famalicão: Sérgio Silva salta para recorde nacional nos Europeus Master

O atleta famalicense está na Polónia para os Europeus Masters de pista coberta e, este sábado, bateu o recorde nacional do salto em comprimento, M40, saltando 6.77.

Para além do feito, Sérgio Silva alcançou a medalha de bronze. “Não é apenas um pódio. Há medalhas que não brilham apenas pelo metal, brilham pela história. Esta é uma delas”, escreveu o famalicense nas redes sociais.

Foto: reprodução Instagram Sérgio Silva

Famalicão: Francisco Silva é campeão nacional absoluto (c/vídeo)

Francisco Silva, do Grupo Desportivo de Natação, sagrou-se, na tarde deste sábado, campeão nacional absoluto de Portugal, nos 100 metros costas. O feito foi conseguido com recorde pessoal (55:47), sendo o único nadador acima dos 800 pontos.

O título de Francisco Silva foi alcançado em Coimbra, no decurso dos Campeonatos Nacionais Juniores, Sub-21 e Absolutos.

Em outubro do ano passado, esta jovem promessa da natação nacional foi convocada pela Federação Portuguesa de Natação para o Encontro Nacional de Seleções, reservado a juvenis, juniores e seniores, que decorreu em Rio Maior.