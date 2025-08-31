Famalicense Martim Oliveira é campeão europeu Sub-19 de hóquei em patins

O jovem guarda-redes famalicense Martim Oliveira conquistou este sábado o Campeonato da Europa de Sub-19 de hóquei em patins com a Seleção Nacional, na final frente à Espanha, em Viareggio, Itália.

Formado no Riba d’Ave, Martim foi o escolhido pelo selecionador para defender a baliza portuguesa e teve um papel decisivo ao longo do torneio. Na última época, jogou nos Sub-19 e na equipa B do Óquei de Barcelos, ajudando o clube a conquistar o título da III Divisão e a subir à II Divisão.

Com a vitória por 5-2 frente à Espanha, Portugal tornou-se tricampeão europeu, mas a festa foi, em grande parte, do jovem famalicense, que viu o seu trabalho e talento recompensados com o título continental. Na próxima época, Martim continuará ao serviço do Óquei de Barcelos Sub-19 e da equipa B, agora na II Divisão Nacional.