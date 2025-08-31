Concelho, Desporto

Famalicense Martim Oliveira é campeão europeu Sub-19 de hóquei em patins

O jovem guarda-redes famalicense Martim Oliveira conquistou este sábado o Campeonato da Europa de Sub-19 de hóquei em patins com a Seleção Nacional, na final frente à Espanha, em Viareggio, Itália.

Formado no Riba d’Ave, Martim foi o escolhido pelo selecionador para defender a baliza portuguesa e teve um papel decisivo ao longo do torneio. Na última época, jogou nos Sub-19 e na equipa B do Óquei de Barcelos, ajudando o clube a conquistar o título da III Divisão e a subir à II Divisão.

Com a vitória por 5-2 frente à Espanha, Portugal tornou-se tricampeão europeu, mas a festa foi, em grande parte, do jovem famalicense, que viu o seu trabalho e talento recompensados com o título continental. Na próxima época, Martim continuará ao serviço do Óquei de Barcelos Sub-19 e da equipa B, agora na II Divisão Nacional.

Ribeirão FC recomeça: Presidente Rúben Gomes pede apoio dos sócios

Na próxima época, a Associação de Futebol de Braga vai contar apenas com uma equipa de Ribeirão, o Ribeirão FC, inscrito na 1.ª divisão, depois da SAD ter desistido de participar nos campeonatos distritais. Esta decisão encerra um período de conflito e dificuldades financeiras que afetou a SAD nos últimos anos.

A utilização do Estádio do Passal permanece em discussão. Apesar do contrato atribuir o estádio à SAD, o clube defende que deve jogar lá, afirmando que «essa é a nossa casa».

O presidente do Ribeirão FC, Rúben Gomes, divulgou recentemente um comunicado dirigido a sócios e adeptos. Sublinhou a necessidade de «resiliência e luta pelo Ribeirão» e prometeu assumir «todas as responsabilidades para dignificar o símbolo e as gentes». Rúben apelou a duas atitudes fundamentais: «Paciência e apoio. Apoio nas bancadas para os jogadores e paciência porque é preciso reerguer de novo».

O presidente destacou ainda a ligação local da equipa: «Temos uma jovem equipa, repleta de ribeirenses, orientada por ribeirenses, gerida por ribeirenses e por aqueles que verdadeiramente amam o Ribeirão. Porque somos Ribeirão de alma e coração».

Peregrinos de Famalicão caminharam esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita

O Grupo “Peregrinos de Famalicão”, conhecido pela grande peregrinação anual que organiza a Fátima, caminhou, durante a última madrugada / manhã, até ao Santuário de Santa Rita, em Ermesinde.

A saída de Vila Nova de Famalicão deu-se, como já tem sido hábito, no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, cerca da meia noite. O grupo fez pausas para o reabastecimento antes de concluírem o percurso desta peregrinação, a rondar os 30 quilómetros.

Entre elementos de apoio à logística, organização e peregrinos estiveram envolvidas várias dezenas de pessoas.

Levantados 34 milhões das caixas de multibanco de Famalicão em Julho

No mês de julho, os utilizadores das caixas automáticas de multibanco (ATM) em Vila Nova de Famalicão levantaram um total de 34 milhões de euros, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A maior fatia deste montante foi retirada com cartões nacionais, que somaram 33 milhões de euros. Já os cartões estrangeiros representaram cerca de 1 milhão de euros, um valor que reflete também a presença de emigrantes e visitantes no concelho durante o período de verão.

Os levantamentos em numerário continuam a ser uma prática comum entre os famalicenses e, em especial nesta altura do ano, registam um aumento devido às férias.

Ribeirão instala novos abrigos de passageiros

A Junta de Freguesia de Ribeirão, em articulação com a Câmara Municipal de Famalicão, está a instalar novos abrigos de passageiros em vários pontos da freguesia, acompanhando o aumento da procura pelo transporte público.

Já foi colocado um primeiro abrigo na Avenida Aldeia Nova e, em breve, serão instalados mais três: na Avenida da Indústria, junto à Colina do Ave, na Avenida Rio Ave e na Avenida Portas do Minho, junto à Rua da Agrinha.

Outros locais estão ainda em fase de estudo, com o objetivo de melhorar as condições de mobilidade e incentivar o uso dos transportes públicos.

Desemprego volta a subir em Famalicão: já são 3 909 pessoas sem trabalho

O número de desempregados em Vila Nova de Famalicão voltou a subir no mês de julho, segundo os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

No total, registaram-se 3 909 pessoas sem emprego, mais 94 do que em junho (3 815) e mais 118 face a maio (3 791).

Do total de desempregados, 3 568 já têm experiência no mercado de trabalho, enquanto 341 procuram o primeiro emprego. A maioria são mulheres (2 376), contra 1 533 homens.

Apesar da tendência de subida nos últimos meses, o número de julho ainda se mantém próximo do valor registado em abril (3 888).

Famalicão: Tarde de Folclore na Feira de Artesanato e Gastronomia

O Folclore é o destaque do terceiro dia da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

A partir das 15h30, o Grupo Folclórico de Nine e o Rancho Folclórico Divino Salvador de Delães vão trazer as danças tradicionais à Praça Mouzinho de Albuquerque.

Os stands de artesanato e o espaço dedicado à gastronomia são também motivos de atração neste evento com entrada gratuita.