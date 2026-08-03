O Rali da Madeira, quinta jornada do Campeonato de Portugal de Ralis, realizou-se de 30 de julho a 1 de agosto, numa jornada em que o piloto de Famalicão, acompanhado pelo navegador António Costa, somou o quarto pódio da temporada, ao terminar em terceiro lugar entre os concorrentes que pontuavam para o Campeonato de Portugal de Ralis, sexto classificado da geral.

“Tendo em conta que já não estava no Rali da Madeira desde 2022, acabou por ser o resultado possível face à concorrência que também se apresentou muito forte ao longo do rali” afirmou Pedro Almeida no final da corrida.

Depois de um arranque que o deixou afastado dos primeiros lugares, Pedro Almeida começou a colocar o seu ritmo na estrada e após a PEC 3 seguia já no terceiro posto entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis. A partir daí, foi tentando cimentar o seu lugar no pódio.

“Não saímos da Madeira satisfeitos, porque para estarmos satisfeitos, seria com o triunfo na corrida, mas numa prova tão rápida e exigente, foi impossível recuperar no segundo dia o tempo que perdemos na primeira parte da prova. Agora, o foco está já no próximo rali” rematou o piloto famalicense.