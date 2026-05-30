Famalicense Pedro Almeida vence Rali de Lisboa com apenas um segundo de vantagem
Pedro Almeida não deu hipóteses à concorrência no Rali de Lisboa. O piloto de Famalicão, com António Costa nas notas, subiu ao degrau mais alto do pódio na terceira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis 2026, a primeira realizada em asfalto, ao volante do Toyota GR Yaris Rally2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. A margem para Rúben Rodrigues, segundo classificado, foi de apenas um segundo.
Num rali disputado ao milímetro, a decisão caiu na Power Stage de Sintra/Almargem do Bispo. Almeida terminou a especial a 1,5 segundos do tempo de referência, confirmando o triunfo. Rodrigues ficou em segundo e José Pedro Fontes completou o pódio.
Depois de dois pódios já conquistados esta temporada, incluindo um no Rali de Portugal, o famalicense soma agora a sua primeira vitória do ano e reforça a condição de um dos protagonistas do campeonato nacional.
O FC Famalicão assegurou a permanência na Liga Feminina sub-19 ao vencer, 0-1, na visita ao Amora FC.
As famalicenses apresentaram-se no segundo jogo em vantagem, graças ao triunfo caseiro, por 3-2, na primeira mão. No reduto do Amora confirmaram, com nova vitória, a manutenção no principal campeonato nacional feminino sub-19.
Já foi ligada a iluminação para as Festas Antoninas de Famalicão.
As maiores festas do concelho arrancam oficialmente dia 5 de junho, no entanto, em alguns pontos da cidade, já se sente o ambiente desta quadra. Alguns foodtrucks e divertimentos, na Praça Mouzinho de Albuquerque, já iniciaram a atividade e, na última noite, foram ligada a iluminação.
Pelas principais ruas da cidade há elementos alusivos às festas da cidade que, como habitualmente, registam o seu ponto alto, na noite do dia 12, com o desfile das marchas a concurso.
Luís Montenegro foi reeleito presidente do PSD, nas diretas do partido que decorreram este sábado. Também foram eleitos os Delegados ao 43 Congresso e a comitiva famalicense, liderada por Paulo Reis, será a segunda maior a nível nacional.
Montenegro era candidato único e conseguiu 94,8 por cento dos votos, num ato eleitoral que teve uma elevada taxa de abstenção.
Na Concelhia de Famalicão, a segunda maior do país, Montenegro alcançou 91,9%.
Também foi eleita a lista de Delegados ao Congresso, que vai decorrer de 20 a 21 de junho, em Anadia.
Em Famalicão, a lista A, única a votos, encabeçada pelo líder da Concelhia, Paulo Reis, recebeu 96,7.
O PSD famalicense leva 23 delegados ao 43. Congresso, sendo a segunda maior representação na “reunião magna” social democrata marcado para junho.
O Heliporto Municipal de Vila Nova de Famalicão, Bairro, foi esta manhã palco de um exercício de emergência à escala total, no âmbito do teste e validação do respetivo Plano de Emergência. Segundo a informação avançada pelos B.V. Riba d’Ave, o cenário encenado foi uma colisão entre aeronaves, um dos mais exigentes em termos de resposta operacional.
A operação mobilizou diversas entidades, nomeadamente o Serviço Municipal de Proteção Civil, os Bombeiros, a GNR e o INEM, que trabalharam de forma coordenada para testar a capacidade de resposta e a articulação entre os diferentes meios de socorro.
Durante a manhã registou-se uma movimentação excecional de veículos e operacionais de emergência nas imediações do heliporto, tratando-se, em todo o momento, de uma ação previamente planeada e controlada, sem qualquer situação real de perigo associada.
Hugo Oliveira, Gil Dias, Zlobin, Rodrigo Pinheiro e o capitão Gustavo Sá passaram em revista os principais momentos da época que já é passada, mas que faz parte da história do clube, pela melhor classificação de sempre (5.º lugar), melhor pontuação (56 pontos) e outros recordes.
“À nossa maneira”, assim é intitulado o vídeo que o FC Famalicão exibe nas redes sociais. Dos vários momentos e declarações realce para as «raízes», a palavra certa «para descrever o que vivemos e criamos . Raízes fortes que nos seguraram e sustentaram». Foi uma época de memórias «que não mais serão esquecidas. Foram momentos históricos com base nas raízes que criamos». Palavras do treinador Hugo Oliveira que fala de «uma certa beleza, porque jogamos à nossa maneira, sem preocupações com o adversário ou com a tabela. Sabíamos que iria ser justa, porque jogamos à nossa maneira», analisou.
Gil Dias e Gustavo Sá consideraram a goleada sofrida, 5-0, em Barcelos, como um momento marcante, mas «logo no balneário soubemos porque perdemos», notou Hugo Oliveira. «Nesse momento senti que o grupo estava ligado» e o sentimento de «frustração», como descreve GiL Dias, deu a força bastante para «acabarmos em quinto», considera Gustavo Sá. E os «treinos seguintes» agradaram-me muito, acrescenta o treinador. Foi um mau momento «que trouxe muitos bons momentos. Soubemos jogar à nossa maneira» e a equipa soube interpretar isso mesmo, analisa Zlobin.
Rodrigo Pinheiro considera que o objetivo da equipa «era jogar bem», o que obrigava a muito trabalho para conquistar a bola, mas «depois sabíamos desfrutar dela quando a tínhamos», reforça Zlobin. A emoção foi constante e o apoio dos adeptos exuberante. Em casa ou fora… agradeceram todos.
Confira no vídeo como o Famalicão – à sua maneira – fez uma época histórica.