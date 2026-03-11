Famalicense prepara-se para subir ao ponto mais alto dos Picos da Europa

O famalicense Nuno Dias vai participar, no próximo dia 20 de março, numa desafiante subida ao ponto mais alto dos Picos da Europa, a Torre Cerredo. A escalada apresenta um grau de dificuldade elevado, devido ao terreno íngreme, à presença de pedra solta e a uma crista bastante exposta.

Para enfrentar este desafio, Nuno Dias tem intensificado o treino físico, com especial foco no fortalecimento muscular e em técnicas de respiração.

A aventura será realizada por um grupo de nove participantes provenientes de vários países europeus: três italianos, dois espanhóis, dois polacos, um francês e o atleta de Famalicão.

Se tudo correr como previsto, Nuno Dias pretende ainda deixar hasteada no topo a bandeira da freguesia de Pedome, terra de onde é natural.