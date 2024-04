Na tarde do feriado de 25 de abril, o GD Joane joga o acesso às meias-finais da Taça AF Braga. Às 16 horas, a equipa de Duarte Nuno joga no reduto do Torcatense, equipa que milita na divisão de honra, série B, ocupando o terceiro lugar, com 48 pontos.

Já os joanenses são líderes isolados da pró nacional, com 62 pontos.