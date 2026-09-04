O jovem pugilista Rodrigo Silva, natural de Ribeirão, Famalicão, conquistou a medalha de ouro no BOXAM 2026, em Espanha.

A competição internacional de boxe olímpico está a decorrer no Pavilhão Camilo Cano, em La Nucía, entre 1 e 5 de setembro, reunindo cerca de 250 jovens pugilistas de 21 países, nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-19.

Na categoria Schoolboys, 66 quilos, Rodrigo Silva venceu a final frente a um atleta da Polónia, num combate intenso, garantindo o primeiro lugar do pódio.

O BOXAM 2026 é organizado pela Real Federação Espanhola de Boxe, em conjunto com a World Boxing e a European Boxing. As finais decorrem entre esta sexta-feira e sábado.