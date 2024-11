Famalicense Sofia Oliveira conquista o bronze no Europeu de Kickboxing WAKO

O “Haja Saúde” vai debater o novo sistema de atendimento em urgências e o programa “Ligue Antes, Salve Vidas” , na próxima quarta-feira, no auditório da Biblioteca Camilo Castelo Branco, em Famalicão. A iniciativa, que começa às 21h e é de entrada gratuita, terá como oradores profissionais de saúde da região, incluindo o diretor do Serviço de Urgência do Hospital de Famalicão.

A partir da próxima semana o atendimento no Serviço de Urgência na Unidade Local de Saúde do Médio Ave vai ser feito apenas por referenciação do utente pela linha SNS 24, pelo CODU, pelas unidades de cuidados de saúde primários, por médicos ou outras instituições de saúde, a quem cabe encaminhar os utentes, conforme a gravidade, para autocuidados, para o Centro de Saúde ou para o Serviço de Urgência. Esta mudança tem como objetivo a melhoria do atendimento, com uma orientação correspondente à situação clínica e a garantia de agendamento de uma consulta nos Cuidados de Saúde Primários num prazo máximo de 24 horas.

A iniciativa é uma parceria entre o Município de Famalicão, a Unidade Local de Saúde do Médio-Ave e o Hospital Narciso Ferreira, e visa educar a comunidade em saúde.