Famalicense Sofia Oliveira é Campeã do mundo de Kickboxing

A famalicense Sofia Oliveira, natural de mogege, sagrou-se esta sexta-feira Campeã do Mundo de Kickboxing em K1 -60kg. Foi a primeira mulher portuguesa a conquistar o ouro num campeonato mundial da WAKO.

A atleta do Desportivo de Guimarães venceu na final a ucraniana Alina Martyniuk, numa luta que terminou com uma vitória portuguesa por 3-0. Com isto, vai subir ao lugar mais alto do pódio em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Veja ou reveja a entrevista da atleta Sofia Oliveira à Cidade Hoje, horas antes da partida para o Campeonato do Mundo.