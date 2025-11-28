Concelho, Desporto

Famalicense Sofia Oliveira é Campeã do mundo de Kickboxing

A famalicense Sofia Oliveira, natural de mogege, sagrou-se esta sexta-feira Campeã do Mundo de Kickboxing em K1 -60kg. Foi a primeira mulher portuguesa a conquistar o ouro num campeonato mundial da WAKO.

A atleta do Desportivo de Guimarães venceu na final a ucraniana Alina Martyniuk, numa luta que terminou com uma vitória portuguesa por 3-0. Com isto, vai subir ao lugar mais alto do pódio em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Veja ou reveja a entrevista da atleta Sofia Oliveira à Cidade Hoje, horas antes da partida para o Campeonato do Mundo.

 

 

Famalicão: Detenção gera aparato à porta da PSP

A detenção de um homem, na manhã desta sexta-feira, gerou um forte aparato policial à porta da esquadra da PSP de Famalicão.

Várias pessoas, que contestam a intervenção das autoridades, concentraram-se em protesto à entrada do posto.

Foram pedidos reforços policiais para evitar uma eventual escalada de violência.

No local também se encontram os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A Cidade Hoje solicitou à PSP esclarecimentos adicionais, que foram remetidos para mais tarde.

 

Famalicão: Palestra na D. Sancho I sobre os principais avanços cérebro-máquina

Esta semana, para assinalar o Dia Nacional da Cultura Científica (dia 24 de novembro), a Escola D. Sancho I acolheu a palestra “Interfaces Cérebro–Máquina: até onde devemos ir?”, dinamizada por Ana João Rodrigues. A investigadora da Universidade do Minho, uma referência na área da neurociência e da divulgação científica em Portugal, apresentou os principais avanços no campo das interfaces cérebro–máquina, tecnologias que permitem que sinais elétricos do cérebro controlem computadores, próteses ou outros dispositivos.

Estes sistemas, que têm vindo a revolucionar áreas como a medicina, a reabilitação física e a acessibilidade, abrindo portas a soluções inovadoras para pessoas com limitações motoras, também acarretam desafios éticos, designadamente sobre privacidade, autonomia, manipulação de dados neuronais e até sobre os limites da integração entre humanos e máquinas.

A palestra, que proporcionou a reflexão sobre o futuro da tecnologia e da sociedade, foi indutora do debate crítico sobre até onde é possível ir quando o cérebro humano e as máquinas começam a comunicar diretamente.

Famalicão: Alunos da escola de Cruz aprendem a arte do trapilho em iniciativa intergeracional

Nos passados dias 19 e 26 de novembro, as seniores da Associação Gerações dinamizaram a atividade “Agulhas Intergeracionais” com os alunos do 3.º e 4.º ano da Escola Básica de Cruz.

A iniciativa teve como objetivo dar a conhecer a arte de tricotar em trapilho, uma técnica tradicional que combina reutilização de materiais têxteis com expressão artística. Ao longo da sessão, os alunos aprenderam pontos básicos, experimentaram diferentes texturas e colaboraram na criação de peças coletivas.

As obras produzidas vão servir de base para o Atelier Vivo dedicado à artista Ana Quintino, integrando um projeto mais amplo que promove a criatividade, a sustentabilidade e o diálogo entre gerações. Para além das aprendizagens práticas, a atividade fomentou momentos de partilha, entreajuda e valorização do saber tradicional.

Esta atividade também permitiu aproximar crianças e adultos através de atividades manuais e criativas, reforçando a missão de construir relações comunitárias mais fortes e participativas.

Famalicão: Homem atropelado em Vale S.Cosme

Um homem, com cerca de 60 anos, foi, ao final da tarde desta quinta-feira, atropelado por um carro, em Vale São Cosme, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h45 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Simon Elisor confia nas qualidades do plantel para vencer o Moreirense (c/vídeo)

O avançado do FC Famalicão fez a antevisão ao jogo deste sábado, em casa do Moreirense. Simon Elisor analisa o adversário como “competitivo como nós”, mas “temos a confiança do nosso grupo e da qualidade também. Temos a certeza que vamos conseguir um bom resultado”.

Elisor concentra-se mais na equipa famalicense, “um bloco compacto, com uma boa defesa e ataque”.

A nível pessoal, o avançado confessa que gostaria de ter marcado mais golos porque “trabalhei muito para os conseguir ” e sente que os companheiros e equipa técnica confiam no seu valor. No mais, refere que vir para o Famalicão “foi a minha melhor opção. Não me arrependo de nada”, garante Simon Elisor que se sente bem integrado no clube que “tem boas condições”.

Famalicão: Moto Clube de Nine realiza magusto este sábado

Este sábado o Moto Clube de Nine vai realizar um magusto, a partir das 15h00, na sede do clube. A entrada é livre e as castanhas assadas são oferta.

Haverá ainda porco no espeto, caldo verde, jogos tradicionais e sorteio de prémios numa tarde com animação garantida.