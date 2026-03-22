Famalicense supera desafio e consegue subir ao ponto mais alto dos Picos da Europa

O famalicense Nuno Dias concluiu com sucesso a subida à Torre Cerredo, o ponto mais alto dos Picos da Europa, numa expedição realizada esta semana.

A aventura decorreu ao longo de três dias exigentes, marcados por condições difíceis e grande desgaste físico. Já na fase final, o atleta amador enfrentou uma indisposição causada pelo cansaço e pelo stress, mas conseguiu manter-se sempre em contacto com o grupo.

A subida foi feita em conjunto com oito participantes de várias nacionalidades, numa experiência que Nuno descreve como uma verdadeira prova de superação e espírito de equipa. O próprio destacou que a entreajuda entre todos foi fundamental para alcançar o objetivo.

O grupo contou ainda com acompanhamento remoto da Guardia Civil ao longo do percurso, garantindo maior segurança durante a expedição.

No final, Nuno Dias mostrou-se emocionado e orgulhoso pela conquista alcançada.