Famalicense Tiago Conde é o Campeão Nacional de Drift

O piloto famalicense Tiago Conde conquistou este fim de semana o título de Campeão Nacional de Drift, na última ronda do Campeonato de Portugal de Drift, realizada no Circuito Internacional de Lousada.

Tiago Conde, ao volante do seu BMW E92 Coupé e integrado na Kitpneus Racing Team, confirmou a liderança que vinha mantendo ao longo da temporada, assegurando o tão ambicionado título na categoria Pro, mesmo perante as exigentes condições do novo traçado do circuito.

Com este triunfo, Tiago Conde escreve mais uma página de destaque no drift nacional e celebra o título de campeão.