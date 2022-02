Famalicense Tiago Reis começa defesa do título nacional de TT este fim de semana

Tem início este fim de semana o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), com a Baja TT Montes Alentejanos, que tem como ponto de partida a cidade de Beja e cerca de 315km cronometrados.

Os campeões nacionais Tiago Reis e Valter Cardoso vão estar ao volante da Toyota Hilux Overdrive, preparada pelo Team TransFradelos, começando em Beja a defesa do título nacional. O piloto famalicense venceu as duas últimas provas alentejanas e parte para a nova época com muita ambição. «Começamos com ambição renovada e tudo vamos fazer para estar entre os primeiros e defender tudo o que conquistamos em 2021, sabendo que a tarefa é difícil, exigente e que nos dará muito trabalho. Estamos motivados e tudo vamos fazer para continuar o trajeto que temos feito no CPTT nos últimos anos e que nos valeram vitórias», promete Tiago Reis.

A Baja TT Montes Alentejanos começa sábado, com o prólogo, e tem depois dois setores seletivos, um ainda no sábado e outro no domingo. «Conhecemos bem a dureza do percurso, mas esta é também uma prova de que gosto particularmente e onde conseguimos ser os melhores nos dois últimos anos. Obviamente, sabemos que temos de ser ainda melhores – porque os adversários estarão também melhores – para defender as vitórias aqui conquistadas e começar da melhor forma esta temporada de 2022».

O Team TransFradelos vai estar, assim, na Baja TT Montes Alentejanos com quatro carros Toyota Hilux Overdrive, assegurando a assistência a Tiago Reis, Edgar Reis e aos brasileiros Cristian e Marcos Baumgart. O objetivo é contribuir para a concretização dos diferentes propósitos dos pilotos nesta primeira prova do CPTT.

Edgar Reis tem um novo navegador, Rafael Lutas, e vai estrear-se aos comandos de uma nova Hilux Overdrive, uma evolução do piloto relativamente ao carro conduzido em 2021. A Baja TT Montes Alentejanos é, assim, uma prova onde a adaptação será a primeira prioridade do piloto. «É um grande desafio e uma evolução em termos de carro, de forma a conseguir melhorar os registos que temos vindo a fazer e esta Baja servirá, acima de tudo, para nos adaptarmos à Toyota, que acabou de nos chegar às mãos ainda esta semana», refere Edgar Reis.

Piloto e navegador prometem, no entanto, tudo fazer para que a adaptação seja rápida e com o somar dos quilómetros possam evoluir no ritmo. «Queremos, acima de tudo, chegar ao final, desfrutando da aventura que é uma prova de todo-o-terreno e tomar notas de alguns pormenores que possam ser úteis para próximas provas».