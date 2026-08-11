Aos 18 anos, a famalicense Letícia Marinho é a atual vice-campeã nacional de patinagem artística, no escalão sénior feminino, em patinagem livre e vai representar Portugal em duas competições além-fronteiras.

Já em setembro, de 6 a 13, vai deslocar-se a Itália para participar no Campeonato da Europa e mais tarde, em outubro, estará no Campeonato do Mundo ‘World Skate Games 2026’ no Paraguai para defender as cores da bandeira nacional.

Sendo este um desporto bastante dispendioso, a atleta internacional famalicense procura parceiros que possam contribuir para manter o nível competitivo e as deslocações e custos associados.