Famalicense vence prémio APTRAD na área da tradução e interpretação

O livro, com o título: “Mas… o que é o Cancro?”, é apresentado no sábado, dia 22 de fevereiro, a partir das 14h30, nas instalações da Junta de Freguesia de Vermoim. Uma obra da autoria de Diana Torres, Patrícia Silva, Beatriz Lima, todas naturais de Famalicão, Bárbara Pinto, natural de Belo Horizonte, Brasil.

O objetivo é explicar aos mais pequeninos, de forma simples, mas cientificamente correta, um tema que é transversal a todas as idades. «Deixem-se levar pelas imperdíveis histórias da Clara e do Eduardo, duas crianças curiosas e entusiastas, e aprendam na linguagem da criança o que se entende por Cancro», dizem as autoras.

Patrícia Silva é Licenciada em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica, e Mestre em Biologia Molecular e Citómica Aplicada às Ciências da Saúde pelo Instituto Politécnico de Saúde do Norte (IPSN-CESPU). É doutorada em Ciências Biomédicas pela Universidade do Algarve e docente convidada do Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS-CESPU).

Diana Torres é Educadora de Infância desde 2019, sendo licenciada e especializada em Educação Pré-Escolar e ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico pela ESE de Viana do Castelo, e pós-graduada em Educação Especial na Escola Superior Paula Frassinetti.

Bárbara Pinto é licenciada em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especialista em Fisioterapia Respiratória em Terapia Intensiva Hospitalar pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, e mestre e doutorada em Fisiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Docente convidada do Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS-CESPU) e investigadora em Ciências Biomédicas nas áreas de neurologia, oncologia e área cardiorrespiratória.

Beatriz Lima, com 14 anos, é uma apaixonada pelas artes. O teatro, a música, o desenho e a pintura fazem parte das suas atividades de eleição. Foi a pessoa escolhida para realizar as ilustrações da obra por combinar as características que as autoras procuravam: uma criança a ilustrar uma mensagem de adultos com o propósito de chegar aos mais pequeninos.