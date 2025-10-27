Famalicenses acusados de violação em Espanha começam a ser julgados

A Acusação pede a aplicação de pena de prisão efetiva de 22 anos para o jovem famalicense natural da freguesia de Cruz, em Famalicão, acusado de violar duas mulheres, em Gijón, Espanha. A advogada das duas alegadas vítimas pede ainda 5 anos de prisão para outro famalicense, de Vale S. Cosme, também envolvido na acusação de violação coletiva que envolve mais dois jovens minhotos, todos com idades compreendidas entre 28 e 32 anos.

A defesa pede ainda a indemnização de 25 mil euros aos dois principais acusados e de 6 mil euros aos acusados secundários.

O início do julgamento está marcado para esta quinta-feira, no Palácio da Justiça de Gijón, nas Astúrias. Os quatro jovens, sem antecedentes criminais, negam as acusações de que são alvo.