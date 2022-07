Famalicenses da HumanitAVE seguem hoje para nova missão humanitária na Guiné-Bissau (c/vídeo)

Os espaços sobrantes destinados ao comércio e serviços no Centro Coordenador de Transportes/Central de Camionagem não tiveram interessados, pelo que o concurso público fica sem efeito.

Recorde-se que os estabelecimentos comerciais/serviços que já lá estavam instalados tiveram direito de preferência e vão continuar, mas havia espaços a mais que foram lançados a concurso e não tiveram interessados.

O presidente da Câmara Municipal desdramatiza. Mário Passos disse, no final da reunião de Câmara desta quinta-feira, que quando as obras terminarem e as pessoas «perceberem a mais-valia daquele espaço vão querer investir». Até lá, avança que o município vai continuar a fazer «diligências» para que apareçam interessados, seja «por via do concurso público ou por ajuste direto».

Enquanto isso, o Centro Coordenador de Transportes poderá abrir normalmente, o que deve acontecer só no final do ano de 2022. A parte exterior está revestida, faltam acabamentos no interior.