Famalicenses denunciam atrasos na entrega de correio

Vários moradores de Famalicão têm reportado atrasos na entrega da correspondência por parte dos CTT, especialmente ao longo deste mês de agosto. As queixas chegam maioritariamente da população residente nas freguesias onde, as faturas de serviços essenciais, como luz e água, não têm sido recebidas atempadamente.

Esta situação está a gerar desconforto e preocupação, uma vez que muitos residentes acabam por ser contactados por telefone ou e-mail pelas respetivas empresas fornecedoras, a solicitar o pagamento de faturas em atraso que ainda não receberam.

Até ao momento, não há um posicionamento oficial dos CTT sobre as causas destes atrasos.