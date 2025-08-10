Concelho

Famalicenses denunciam atrasos na entrega de correio

Vários moradores de Famalicão têm reportado atrasos na entrega da correspondência por parte dos CTT, especialmente ao longo deste mês de agosto. As queixas chegam maioritariamente da população residente nas freguesias onde, as faturas de serviços essenciais, como luz e água, não têm sido recebidas atempadamente.

Esta situação está a gerar desconforto e preocupação, uma vez que muitos residentes acabam por ser contactados por telefone ou e-mail pelas respetivas empresas fornecedoras, a solicitar o pagamento de faturas em atraso que ainda não receberam.

Até ao momento, não há um posicionamento oficial dos CTT sobre as causas destes atrasos.

Deixe um comentário

Iniciativa Liberal apresenta lista jovem em Famalicão liderada por Miguel Fidalgo

A Iniciativa Liberal (IL) de Vila Nova de Famalicão vai às próximas eleições autárquicas com uma lista à Assembleia Municipal liderada por Miguel Fidalgo, de 21 anos, coordenador da Juventude da IL local.

O objetivo da candidatura é trazer novas ideias e atrair talento para o concelho, invertendo a saída de jovens para o estrangeiro. Miguel Fidalgo defende menos burocracia, mais inovação e oportunidades, sublinhando que “a política local não pode ser um clube fechado de sempre os mesmos”.

A IL quer apostar em políticas que valorizem o mérito, a liberdade económica e a responsabilidade individual, para tornar Famalicão mais competitivo e atrativo para as novas gerações.

Embaixada de Portugal recebe famalicenses da HumanitAVE em Bissau

A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau recebeu, na última sexta-feira, representantes da HumanitAVE, que apresentaram um balanço provisório da 27.ª missão no setor de Bigene.

Segundo a equipa, os trabalhos têm incidido sobretudo nas áreas da saúde e da educação, com destaque para a formação de profissionais guineenses. O objetivo é reforçar competências locais e criar parcerias duradouras com autoridades e unidades de saúde da região.

Esta ação integra o programa “SAÚDE que NOS JUNTA”, financiado por Portugal através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que procura melhorar o acesso a cuidados essenciais e fortalecer os sistemas de saúde nos países parceiros.

Famalicão: Depois de protestos da população, já há passadeira na variante em Ribeirão

Após protestos da população, que chegou a colocar faixas a exigir mais segurança, foi instalada uma passadeira junto a uma das rotundas da nova variante à N14, em Ribeirão.

O local, situado na Rua de São João, entre a Continental e a Fábrica de Chocolate Casa Grande, não tinha inicialmente travessia pedonal prevista. A Junta de Freguesia de Ribeirão afirma ter alertado o Município e a Infraestruturas de Portugal para a situação, sem resposta imediata.

Perante o silêncio, a população avançou com ações de protesto. A reivindicação acabou por ser atendida e a passadeira já se encontra concluída, garantindo maior segurança a quem circula naquela zona.

Famalicão: Garagem destruída por incêndio

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses foram alertados, ao final da tarde deste sábado, para um incêndio na garagem de uma habitação, na freguesia de Antas, em Famalicão.

O alerta chegou às 19h20 para uma moradia na Rua da Fonte.

Segundo fonte do socorro, as chamas ficaram confinadas à garagem e provocaram diversos danos materiais.

Não há registo de feridos.

CROA Famalicão lança campanha: “O amor não tira férias”, não abandone os animais

O Centro de Recolha Animal de Famalicão (CROA) lançou, nesta sexta-feira, uma campanha de sensibilização contra o abandono de animais de estimação, especialmente durante os períodos de férias. Esta iniciativa surge numa altura em que se regista um aumento significativo do abandono, devido às viagens e ao maior tempo fora de casa.

A campanha pretende alertar a população para a responsabilidade de cuidar dos animais durante todo o ano, e reforça que o abandono é uma prática cruel e ilegal. O CROA apela a que todos planeiem as férias com os seus animais em mente ou procurem alternativas responsáveis.

Famalicão: Multa da Câmara à Mobiave é de 185 mil euros mas pode subir 500€/dia

A Câmara de Famalicão vai multar a Mobiave, empresa dos transportes públicos intermunicipais, por não cumprir o contrato. As falhas incluem autocarros velhos, emissões de CO2 acima do permitido e a falta de bilhética móvel e carregamento online de títulos.

Segundo a autarquia, há 37 veículos que não cumprem as regras de emissões. O contrato exige uma frota com, no máximo, 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido avisada sobre estes problemas antes de começar o serviço, em abril.

A Mobiave admite as falhas mas diz que só conseguirá resolvê-las até 1 de novembro. Se não o fizer, a Câmara vai cobrar uma multa 500 euros por dia, para além dos 185 mil euros já definidos.