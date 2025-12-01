Concelho, Sociedade

Famalicenses doaram quase 27 toneladas de alimentos ao Banco Alimentar só este fim de semana

Na Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome de Braga deste fim-de-semana, foram angariados 168.147 kg (168,1 toneladas) de alimentos em todo o distrito. Destaca-se o concelho de Famalicão, que doou 26.817 kg de produtos, assumindo a terceira posição no distrito, apenas atrás de Braga e Guimarães.

A campanha realizou-se em 122 supermercados e contou com cerca de 3.500 voluntários. Os alimentos recolhidos vão para Instituições de Solidariedade Social acompanhadas ao longo do ano pelo Banco Alimentar de Braga.

Até ao final de setembro de 2025, o Banco Alimentar distribuiu 1.608.659 kg de alimentos através de 268 instituições, beneficiando 43.272 pessoas.

Famalicão: Festa da Imaculada Conceição com concerto de homenagem a Marco Paulo

Já está a decorrer a festa em honra da Imaculada Conceição, em Antas, com os principais momentos festivos concentrados nos dias 7 e 8 de dezembro.

No domingo, dia 7, às 10h30, celebração da eucaristia com pregação e ofício; 15 horas, atuação do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube; 16 horas, início do leilão de prendas; 21 horas, procissão de velas, com saída da capela de Santo António e chegada às 22h30 à igreja nova. Pelas 23 horas, decorre o concerto de homenagem a Marco Paulo, “Para Sempre Marco”, seguido de sessão de fogo de artifício.

Na segunda-feira, dia 8, às 9 horas, entrada da Banda de Famalicão; 9h30, espera do juiz ao pé do cruzeiro; 10h30, missa solene, com a presença do Grupo Coral de Nossa Senhora da Conceição de Antas; 14h30, oração do terço; 15 horas, procissão solene em honra da Nª Sr.ª da Imaculada Conceição; 17 horas, sorteio do touro; 18 horas. Assim, encerram as festividades.

Desde esta segunda-feira, até ao próximo sábado, celebram-se novenas a Nossa Senhora.

Famalicão: Abertas inscrições para a Edição Especial das 24 Horas BTT

Estão abertas as inscrições para a edição especial das 24 Horas BTT, prova organizada pela Associação Amigos do Pedal. Esta icónica prova, cuja última edição, a 13.ª, realizou-se em 2023, regressa no próximo ano, nos dias 27 e 28 de junho, à freguesia do Louro e as inscrições podem ser feitas em www.24horasbttfamalicao.com

Este ano, para celebrar os 20 anos dos Amigos do Pedal, «trazemos mais do que a tradicional qualidade: reunimos os melhores ingredientes para uma edição memorável, com novidades imperdíveis. Mantemos o que já é familiar e apreciado pelos participantes: a melhor organização, o melhor percurso, o melhor desafio e a melhor animação, mas acrescentamos muitos elementos novos para tornar a festa ainda mais especial», revela a organização.

A prova continua na freguesia do Louro, com a beleza natural do lugar de Barradas, junto à Louropel, «proporcionando o melhor ambiente para esta festa única» que alia o desporto ao convívio. E este ano, há mais pódios, premiando mais de 200 atletas, como reconhecimento do esforço e da dedicação de todos os participantes.

Famalicão: Obras na Travessa da Cerejeira estão concluídas

A Junta de Freguesia de Ribeirão deu por concluída a intervenção na Travessa da Cerejeira. As obras incluíram a instalação de águas pluviais, execução da rede de saneamento, construção e reforço de muros de suporte e a completa requalificação do piso, que deixou de ser em terra e passa a garantir melhores condições de circulação.

A autarquia local fala de «um investimento essencial para melhorar a mobilidade, a segurança e o bem-estar de todos os moradores». Também agradece aos proprietários dos terrenos envolventes, «cuja colaboração exemplar tornou possível esta melhoria».

 

Famalicão: Sub-23 vencem e entram em lugar para lutar pelo título nacional

O FC Famalicão entrou no lote das quatro primeiras equipas que vão lutar pelo título nacional do campeonato nacional sub-23.

Na manhã desta segunda-feira, os famalicenses receberam e venceram, 1-0, o Vizela e passam a somar 17 pontos em 11 jornadas. Rodrigo Ribeiro, aos 52 minutos, marcou o golo que fez a diferença.

Faltam três jornadas para o final desta fase e a equipa de Nicola Popovic está, agora, em boa posição para chegar à fase de luta pelo título nacional.

Na próxima, os famalicenses rececebem o SC Braga.

Dois milhões de portugueses vivem com menos de 630€ mês

Apesar do crescimento económico, muitas famílias portuguesas continuam a viver com rendimentos muito baixos. Em 2023, perto de dois milhões de pessoas recebiam menos de 630 euros por mês, mantendo o risco de pobreza acima de 16%, segundo dados da Pordata.

A situação é particularmente grave entre os idosos, cuja vulnerabilidade tem vindo a aumentar, e nas famílias monoparentais com crianças. O emprego não é garantia de segurança financeira: mais de 9% dos trabalhadores portugueses enfrentam risco de pobreza, um valor acima da média da União Europeia, de acordo com o Eurostat.

Os contrastes entre regiões são evidentes. No Interior Norte, concelhos como Resende, Valpaços e Montalegre apresentam rendimentos médios abaixo de 400 euros mensais, enquanto Oeiras continua a concentrar as famílias com maiores rendimentos do país.

Fonte: SIC

Famalicão: Equipa sub-16 goleia em Castelo Branco

Na décima terceira jornada do campeonato nacional sub-17, zona Norte, o FC Famalicão empatou, a um golo, em casa do Vitória SC. Filipe Magalhães foi o autor do golo que vale um ponto, com a equipa a ocupar o segundo lugar, com 26 pontos. No próximo domingo, o Famalicão recebe o Rio Ave.

A equipa sub-16, que compete na 2.ª divisão sub-17, jogou a décima jornada e goleou, 1-4, o Benfica Castelo Branco. Magalhães, Rodrigo Bernardo e Gonçalo Pinto, que bisou no jogo, foram os autores dos golos. O Famalicão lidera a série B, com 28 pontos. No próximo domingo recebe o Espinho.

