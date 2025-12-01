Famalicenses doaram quase 27 toneladas de alimentos ao Banco Alimentar só este fim de semana

Na Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome de Braga deste fim-de-semana, foram angariados 168.147 kg (168,1 toneladas) de alimentos em todo o distrito. Destaca-se o concelho de Famalicão, que doou 26.817 kg de produtos, assumindo a terceira posição no distrito, apenas atrás de Braga e Guimarães.

A campanha realizou-se em 122 supermercados e contou com cerca de 3.500 voluntários. Os alimentos recolhidos vão para Instituições de Solidariedade Social acompanhadas ao longo do ano pelo Banco Alimentar de Braga.

Até ao final de setembro de 2025, o Banco Alimentar distribuiu 1.608.659 kg de alimentos através de 268 instituições, beneficiando 43.272 pessoas.