Vários famalicenses estão, este domingo à noite, a aproveitar as últimas horas antes da subida dos preços dos combustíveis para abastecer os seus veículos.

Em alguns postos de Vila Nova de Famalicão, registam-se filas de condutores que procuram evitar o forte aumento previsto para esta segunda-feira.

A gasolina deverá subir cerca de 9 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo deverá aumentar 12 cêntimos.

Com esta subida, até nos postos low cost os preços deverão ultrapassar os dois euros por litro, tanto na gasolina como no gasóleo.

Para muitos condutores, abastecer antes da meia-noite é uma forma de poupar alguns euros perante a subida anunciada.