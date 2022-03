Na próxima segunda-feira, dia 7 de março, pelas 09h30, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, e o CEO da RACLAC, Pedro Costa, vão assinalar a saída dos primeiros camiões que vão transportar bens de primeira necessidade, hospitalares e medicamentos para a Ucrânia. Os transportes contam com o apoio da empresa de transportes KLOG, Transportes Nogueira e AMS, Lda.

A iniciativa surge no âmbito do projeto SOS Famalicão/Ucrânia que está a mobilizar os famalicenses para a ajuda humanitária ao país. Em comunicado, a autarquia famalicense explica que «a Raclac, empresa de fabrico e conceção de dispositivos médicos e produtos de proteção, e a Câmara Municipal estão a recolher e a coordenar a ajuda humanitária de Vila Nova de Famalicão com pontos de recolha de doações em todas as Juntas de Freguesia, em escolas, IPSS’s e outras instituições».