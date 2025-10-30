Sociedade

Famalicenses foram a tribunal e negam violação de duas jovens em Espanha

Dois jovens de Vila Nova de Famalicão estão no centro de um caso com alta exposição mediática. São acusados, juntamente com dois bracarenses, de violar duas jovens espanholas em Gijón, no verão de 2021.

Em tribunal, os quatro negaram todas as acusações e afirmaram que “tudo aconteceu com o consentimento das duas mulheres”. A defesa fala em “provas claras”, incluindo um vídeo, que, segundo o advogado, mostram relações sexuais consentidas.

A advogada das jovens sustenta o contrário e fala em “violação coletiva”, pedindo penas de até 22 anos de prisão e indemnizações superiores a 25 mil euros.

O Ministério Público espanhol propôs penas mais baixas, mas também considera haver crime: dez anos de prisão para um dos famalicenses e cinco para o outro. Ambos estiveram detidos preventivamente no Centro Penitenciário das Astúrias.

O caso aguarda agora a decisão final do tribunal de Gijón.

Governo quer subir subsídio de refeição em 10 cêntimos

O Governo propôs esta quarta-feira um aumento progressivo do subsídio de refeição na Função Pública de 10 cêntimos por ano, entre 2027 e 2029, atingindo os 6,30 euros no final desse período. A proposta foi apresentada durante uma reunião com os sindicatos no Ministério das Finanças, em Lisboa.

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, classificou a proposta como “perfeitamente miserável”, recordando que o valor atual, fixado em seis euros, foi definido em 2023 pelo anterior Governo de António Costa.

A Frente Comum lamentou ainda que esta tenha sido a única novidade face à proposta de adenda ao acordo plurianual em vigor, acusando o Executivo de continuar a fazer os trabalhadores da Administração Pública “perder poder de compra”.

Sebastião Santana antecipou que a marcha nacional da CGTP, marcada para 8 de novembro, será “determinante” para reforçar a luta dos trabalhadores, admitindo que uma greve geral “não está fora de questão”.

A próxima reunião com os sindicatos está agendada para 12 de novembro.

Famalicão em aviso amarelo: Chuva e trovoada para as próximas horas

O distrito de Braga, onde se insere Vila Nova de Famalicão, está até ao final do dia em aviso meteorológico amarelo, devido ao mau tempo.

Segundo as previsões, esperam-se períodos de chuva forte, que pode vir acompanhada de trovoada.

O aviso deve manter-se até às 24h.

Hugo Ribeiro morto à porta de discoteca em Famalicão: Penas até 13 anos de prisão para “Xió” e “Espanhol”

O Tribunal de Guimarães condenou esta segunda-feira dois homens pela morte de Hugo Ribeiro, de 21 anos, ocorrida à porta da discoteca Noa, em Famalicão, em março de 2022.

Diogo Meireles, conhecido por “Xió”, foi sentenciado a 13 anos e meio de prisão, pena que resulta do homicídio simples e ainda do furto do telemóvel da vítima, sendo considerado reincidente. Bruno Ribeiro, apelidado de “Espanhol”, recebeu 12 anos de cadeia pelo mesmo crime.

A juíza afirmou que ficou provado que agiram em conjunto durante os confrontos que se geraram no exterior da discoteca, para onde não chegaram a entrar. A acusação inicial por homicídio qualificado acabou requalificada para homicídio simples.

A sessão terminou com tensão entre familiares dos arguidos dentro e fora do tribunal, levando à intervenção dos guardas prisionais.

Famalicenses acusados de violação em Espanha começam a ser julgados

A Acusação pede a aplicação de pena de prisão efetiva de 22 anos para o jovem famalicense natural da freguesia de Cruz, em Famalicão, acusado de violar duas mulheres, em Gijón, Espanha. A advogada das duas alegadas vítimas pede ainda 5 anos de prisão para outro famalicense, de Vale S. Cosme, também envolvido na acusação de violação coletiva que envolve mais dois jovens minhotos, todos com idades compreendidas entre 28 e 32 anos.

A defesa pede ainda a indemnização de 25 mil euros aos dois principais acusados e de 6 mil euros aos acusados secundários.

O início do julgamento está marcado para esta quinta-feira, no Palácio da Justiça de Gijón, nas Astúrias. Os quatro jovens, sem antecedentes criminais, negam as acusações de que são alvo.

Natal de Famalicão: Roda gigante muda para o antigo campo da feira que vai ter área de diversões para crianças

A Praça Mouzinho de Albuquerque, em Famalicão, vai acolher este ano a tradicional roda gigante, com uma altura entre os 25 e os 30 metros, que anteriormente estava localizada em frente à Fundação Cupertino de Miranda. Neste novo local, vai nascer um Mercadinho de Natal Infantil, com uma área de diversões para as crianças.

De acordo com a informação disponível online, entre as atrações estão uma mini roda, um mini carrossel parisiense, um mini comboio, uma rampa/escorrega e uma tenda com uma experiência de realidade virtual.

A pista de gelo, também confirmada para o natal de Famalicão, vai-se manter na Praça D.Maria II, em tenda fechada.

Os divertimentos deverão entrar em funcionamento a 22 de novembro, altura em que deve arrancar a campanha de Natal em Famalicão que começa com o ligar da iluminação, ao final da tarde.

Famalicão: Mário Ferreira atrai JD Sports / Sport Zone ao Central Park, antigo Lago Discount

O Famalicão Central Park, antigo Lago Discount, continua a ganhar nova vida. O espaço prepara-se para acolher a cadeia de lojas JD Sports / Sport Zone, uma das maiores marcas de retalho desportivo em Portugal e na Europa.

A nova loja vai destacar-se pela dimensão e pela oferta diversificada, desde vestuário e calçado a equipamentos desportivos de marcas de referência. Com um conceito moderno, urbano e voltado para o bem-estar, o espaço promete atrair tanto os apaixonados por desporto como quem procura moda e estilo num só lugar.

Este investimento surge no âmbito da transformação em curso no Famalicão Central Park, adquirido há cerca de um ano pelo empresário Mário Ferreira. Desde então, o antigo Lago Discount tem vindo a ser requalificado, com melhorias nas infraestruturas, novos espaços comerciais, serviços e uma imagem mais contemporânea.