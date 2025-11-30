Famalicenses regressam a Portugal após golpe de Estado na Guiné-Bissau

O grupo de oito voluntários da associação HumanitAVE, que se encontrava no setor de Bigene durante o golpe de Estado na Guiné-Bissau, já está de volta a Portugal.

A associação, sediada em Pedome, comunicou na manhã deste domingo que todos os elementos chegaram em segurança, depois de vários dias de incerteza devido ao fecho do aeroporto e às restrições impostas no país.

Os voluntários estão bem e, mesmo com as limitações provocadas pelos acontecimentos naquele país, conseguiram dar por concluída com sucesso mais uma missão humanitária.