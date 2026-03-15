Famalicenses vão poder ver na internet onde andam os camiões do lixo

Os famalicenses vão poder acompanhar a recolha de resíduos urbanos através da internet. A novidade foi anunciada pela Câmara Municipal no âmbito da implementação do novo sistema de recolha de lixo no concelho, que arranca já esta segunda-feira.

Através da plataforma digital B-Smart, acessível por aplicação móvel, a população poderá consultar a localização das viaturas de recolha em tempo real. A medida pretende ajudar os cidadãos a gerir melhor o momento de colocação dos sacos de lixo para recolha.

De acordo com o presidente da autarquia, Mário Passos, esta ferramenta faz parte de um conjunto de soluções tecnológicas que visam tornar o serviço mais eficiente e adaptado às necessidades da população.

A funcionalidade, que deverá ser disponibilizada em breve, surge em paralelo com o novo modelo de recolha noturna de resíduos, que entra em vigor no concelho, permitindo também maior organização e comodidade para os famalicenses.