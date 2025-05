Família de motociclista em estado grave procura condutor em fuga após acidente

A Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove, no próximo domingo, uma colheita de sangue no salão paroquial da Lama, no concelho de Santo Tirso. Com apoio do Grupo de Jovens desta localidade, da paróquia e da Junta de Freguesia, esta colheita é aberta população em geral.

A iniciativa decorre entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.