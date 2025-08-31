Família de Santo Tirso precisa de ajuda após incêndio destruir habitação

Está em curso uma campanha solidária para apoiar a família de Água Longa, em Santo Tirso, que viu a sua casa e o armazém de trabalho destruídos por um incêndio na madrugada de quarta-feira.

O objetivo passa por reunir bens alimentares, produtos de higiene, mobiliário, eletrodomésticos e até materiais de construção civil, de modo a permitir que o agregado de cinco pessoas possa recuperar condições de vida e que o pai retome a sua atividade profissional.

Os donativos podem ser entregues na Junta de Freguesia de Água Longa ou no Centro Recreativo e Popular da Juventude local. Além disso, existe a possibilidade de contribuir financeiramente através de NIB (0036 0272 9910 0004 6184 0), MBWay (912145080 e 913555359) ou da plataforma GoFundMe, na campanha intitulada “Ajuda para reconstruir a casa da Família do Abraão”.

Ao Jornal de Notícias, Sara Sousa, filha mais velha, sublinhou que a situação é “bastante complicada” e lembrou que a família ficou apenas “com a roupa do corpo”.