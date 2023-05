Famílias atravessam dificuldades «impostas pela inflação e pela carga fiscal asfixiante»

Depois de Mário Passos, Nuno Melo manifestou publicamente o seu apoio à candidatura de Leonel Rocha à presidência da Junta de Freguesia de Ribeirão. O líder nacional do CDS-PP e deputado europeu acompanhou o candidato da Coligação Mais Acão, Mais Famalicão no programa de campanha do passado sábado, dedicado ao setor social e ao associativismo. O também presidente da Assembleia Municipal de Famalicão sinalizou que o seu apoio a Leonel Rocha «é uma razão de senso, de alguém que reconhece nele um ativo, pela sua enorme experiência política», mas também porque «vejo em Leonel Rocha um verdadeiro instrumento e uma ferramenta de desenvolvimento crucial para Ribeirão». Nuno Melo garantiu, ainda, que o candidato da coligação, «com todas as ligações que tem, conhecimentos e contactos, é seguramente a escolha certa e a melhor pessoa para servir a população».

O Centro Social e Paroquial de Ribeirão foi o primeiro ponto do programa. Na visita orientada pelo presidente da instituição, Monsenhor Manuel Joaquim Fernandes, Leonel Rocha enalteceu o «trabalho exemplar no apoio e proteção social» da instituição que apresenta respostas para todos os seus utentes – desde a infância, terceira idade e deficiência -, «fundamentais na defesa dos mais frágeis».

O candidato destacou, também, que a Junta de Freguesia tem trabalhado em parceria o Centro Social e Paroquial, nomeadamente na organização de atividades que promovam o envelhecimento ativo e deu como exemplo o Magusto Sénior, realizado pela primeira vez na vila. «Mas queremos ir mais além, dotando a Universidade Sénior das condições necessárias para desenvolver uma atividade plena para os idosos».

Caso seja reeleito, garante que a Junta de Freguesia reforçará os apoios às crianças e aos idosos mais carenciados e dependentes, com respostas nas áreas social, saúde e da educação. E, em colaboração com parceiros sociais, «trabalhará também para melhorar as habitações mais degradadas».

Por entre inúmeros contactos de rua, a candidatura seguiu para uma visita à Escola da Portela, recentemente intervencionada para acolher associações da freguesia e para uma tertúlia na Associação de Columbófilos. Perante a Associação de Moradores da Colina do Ave, Leonel Rocha comprometeu-se a requalificar o piso do ringue desportivo e fez questão de garantir que continuará a trabalhar «em estreita articulação» com todas as associações, que apoiará «sempre que necessário. Temos a ambição coletiva de querer continuar a crescer, com sustentabilidade, de forma inclusiva e mobilizadora. E, por isso, este trabalho de proximidade com o nosso tecido associativo é para continuar e fortalecer», prometeu.