As famílias com maiores dificuldades económicas vão poder comprar automóveis elétricos com isenção de IVA. A medida integra o programa de incentivos do Governo para a aquisição deste tipo de veículos.

O apoio cobre 80% do preço do automóvel, novo ou usado, até um máximo de 15 mil euros. O valor sobe para 16 mil euros quando existe abate de um veículo a combustão.

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Segundo a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, as famílias podem vender o carro antigo para ajudar a pagar a parte que lhes cabe, estimada entre dois mil e três mil euros. Não são obrigadas a entregá-lo para abate.

A isenção de IVA destina-se exclusivamente às famílias economicamente mais vulneráveis. As microempresas com até dez trabalhadores, também abrangidas pelo incentivo, terão de pagar o imposto.

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Quem vender o automóvel adquirido ao abrigo deste programa nos três anos seguintes terá de devolver o apoio ao Estado.

O concurso deverá avançar apenas no próximo ano, depois da aprovação da Comissão Europeia.