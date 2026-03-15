Famílias participam na Caminhada do Pai em Bairro

A freguesia de Bairro acolheu hoje a Caminhada do Pai by CB RUN, um evento que combinou atividade física, convívio familiar e sensibilização ambiental.

Nesta edição, o destaque foi para a compostagem, sublinhando a importância de reutilizar os resíduos orgânicos e de incentivar hábitos mais sustentáveis entre crianças e jovens.

O CROA – Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão marcou presença, promovendo cuidados e proteção aos animais, numa manhã que contou com muitos amigos de quatro patas.

O vereador do desporto, Pedro Oliveira, esteve também presente e salientou a crescente vitalidade do desporto na comunidade de Famalicão, elogiando a adesão das famílias à iniciativa.