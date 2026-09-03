A Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão continua esta quinta-feira com mais uma noite de música ao vivo na Praça Mouzinho de Albuquerque.

O destaque da programação está marcado para as 21h00, com a atuação de Sandy Kilpatrick, cantor e compositor escocês, que sobe ao palco para um concerto integrado na programação cultural do certame.

Até 6 de setembro, a Feira de Artesanato e Gastronomia continua a receber milhares de visitantes, reunindo artesãos, produtores gastronómicos e espaços de restauração de várias regiões do país.