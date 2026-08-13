Os Bombeiros Voluntários de Famalicão contam com o apoio do Futebol Clube de Famalicão após o incêndio que esta semana atingiu a lavandaria do quartel.

Com o espaço inutilizado e os trabalhos de reconstrução em curso, o clube colocou a sua lavandaria à disposição da corporação. A partir de agora, será nas instalações do FC Famalicão que será lavada a roupa dos bombeiros.

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão fizeram questão de agradecer publicamente o gesto, que consideram uma demonstração de solidariedade e proximidade entre duas instituições da comunidade famalicense.

A corporação destaca ainda a disponibilidade do clube num momento de dificuldade e deixa um agradecimento ao FC Famalicão pela ajuda prestada.