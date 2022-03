FC Famalicão: Alexandre Penetra convocado para a seleção nacional

O FC Famalicão joga na noite desta sexta-feira em Vizela, adversário «que tem e mantém uma identidade e ideia de jogo, independentemente dos resultados», analisa Rui Pedro Silva.

Na conferência de imprensa de antevisão a esta partida da 27.ª jornada da I Liga, o treinador famalicense falou, várias vezes, de robustez que pareceu perdida diante do Vitória SC, mas recuperada no jogo anterior, diante do Santa Clara. Rui Pedro Silva acredita que será essa robustez, a que acrescentou «responsabilidade» que colocarão a sua equipa mais próxima da vitória em Vizela.

Deste modo, avisou o treinador, «espero um jogo intenso perante um adversário confiante, que tem uma identidade muito clara e que é transversal a todo o clube. Da nossa parte e para vencer o jogo, espero uma equipa robusta e responsável naquilo que é o nosso jogo». Ou seja, quer que os seus jogadores mantenham o plano e processo de jogo «o maior tempo possível e, se assim for, estaremos mais perto de conseguir a vitória. A equipa está preparada para apresentar essa robustez e solidez que pretendemos».

O jogo está a despertar grande interesse e os famalicenses vão contar com forte apoio no estádio vizelense, mas Rui Pedro Silva não quer ninguém distraído com o que se passa fora do retângulo do jogo: «Se o nosso foco for, como queremos, no jogo coletivo, todos os fatores externos são secundários. Queremos que a nossa bolha, enquanto equipa, esteja focada nas quatro linhas».