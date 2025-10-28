Brand Stories

Drible assina design do novo equipamento 100% famalicense do FC Famalicão

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi responsável pelo design do novo terceiro equipamento do FC Famalicão para a época 2025/26, um projeto que reúne, pela primeira vez, nove empresas do concelho num tributo à força da indústria têxtil e ao orgulho famalicense.

Com base no conceito definido pelo clube e fiel aos valores da marca Famalicão, a Drible desenvolveu um design que une tradição, identidade e modernidade. O resultado é uma camisola que representa o território e a sua comunidade, reforçando o papel do concelho como motor criativo e produtivo da região Norte.

O mote “Tecemos história, vestimos orgulho” guiou toda a criação, num projeto que contou com a colaboração de Fradelsport, CM Socks, Passamar, Aljocon, Organigráfica, Fiofibra, Profit e Teresa Dias Confeções.

“Este projeto mostra o melhor de Famalicão quando trabalha em conjunto. Criatividade, indústria e desporto uniram-se para criar algo verdadeiramente nosso”, refere a equipa da Drible.

Mais do que um equipamento desportivo, a camisola simboliza a união entre o talento criativo e a capacidade industrial famalicense.
Concebida pela Drible e produzida integralmente em Famalicão, leva para o jogo o orgulho de uma cidade que veste o que produz.

Continental Pneus Portugal escolhe a SUBA como nova agência de comunicação

A Continental Pneus Portugal, marca de referência global no setor automóvel, sediada em Lousado, Vila Nova de Famalicão, confiou à SUBA – The Growth Agency a sua estratégia de comunicação e marketing para o mercado português. A escolha da agência resultou de um tender criativo nacional, no qual a SUBA se destacou pela sua abordagem estratégica e criatividade em vídeo.

A SUBA é, desde maio, responsável pela comunicação da marca em território nacional, assumindo a gestão de conteúdos, redes sociais, campanhas online, vídeo e ações de notoriedade, com foco em aproximar a Continental dos consumidores portugueses.

“Trabalhar com uma marca como a Continental é uma oportunidade que nos honra profundamente. Encaramos este desafio com a energia, ambição e foco nos resultados que colocamos em tudo o que fazemos. O nosso objetivo é claro: reforçar a ligação entre a marca e os portugueses com criatividade, consistência e impacto”, afirma João Pereira, CEO da SUBA.

Também Mariana Oliveira, Communication Manager da Continental, revela estarem “muito entusiasmados com o início da colaboração com a SUBA – The Growth Agency, que permitirá certamente contar histórias de forma mais criativa e envolvente, inspirando clientes, parceiros e colaboradores”.

Com mais de 250 marcas no seu portfólio, a SUBA consolida-se como uma agência de comunicação completa e orientada para resultados, combinando estratégia, design, conteúdo e performance numa abordagem integrada ao crescimento de marcas.

Famalicão: Em jogo intenso, Braga foi mais forte

Na noite desta segunda-feira, na conclusão da jornada 6 do campeonato nacional de futsal, o FC Famalicão perdeu, 1-5, com o SC Braga. No Pavilhão Municipal, a equipa de Kitó Ferreira até foi a primeira a marcar, por Natan Minatti, mas a reação bracarense não demorou muito com o empate, por Vitão. O ritmo do encontro foi sempre elevado e, antes do intervalo, o mesmo jogador deu vantagem aos visitantes.

Na segunda parte manteve-se um jogo no limite, de parte a parte, até que Luís Fernandes dilata a vantagem e, já nos últimos dez minutos, Vitão volta a marcar. Nos últimos momentos, Tiago Sousa fez o quinto perante a baliza do FC Famalicão deserta.

Com esta derrota, a equipa famalicense manteve os sete pontos e está no sétimo lugar. Na próxima jornada, domingo, visita o Rio Ave.

Drible cria identidade para o Shoyu, o novo noodle bar que traz a energia da Ásia a Braga

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi a responsável pelo branding do Shoyu, o novo noodle bar que abriu portas a 8 de julho de 2025 em Braga. O espaço, com capacidade para cerca de 110 lugares, rapidamente se tornou um dos restaurantes mais procurados da cidade, destacando-se pela fusão entre autenticidade asiática e uma estética contemporânea.

Na carta, pratos como o ramen Tonkotsu, o frango karaage e o curry katsu têm conquistado os clientes, num ambiente inspirado nos icónicos noodle bars asiáticos.

O Shoyu é o oitavo restaurante do grupo 5Y, liderado por Yang Qi, que detém também conceitos como o Hoko, Mikado, Miyuki Sushi, Mikadinho e o Koda Japanese Kitchen, igualmente com branding desenvolvido pela Drible.

O trabalho da agência incluiu o desenvolvimento de uma identidade visual completa, com logótipo, tote bags, sacos de papel, t-shirts, cartões de visita, box e bases de copos, pensada para refletir a energia e modernidade do conceito.

“Foi um desafio dar vida a um projeto que é, ao mesmo tempo, contemporâneo e inspirado na tradição da street food asiática. O resultado é uma marca com personalidade forte, feita para se destacar no panorama gastronómico bracarense”, refere a equipa da Drible.

Com este projeto, a Drible reforça a sua posição como agência parceira de marcas que procuram identidades sólidas, capazes de conquistar públicos e criar experiências memoráveis.

Município vai instalar 45 equipamentos coletivos de deposição de resíduos no concelho

O Município de Famalicão vai instalar equipamentos coletivos de deposição de resíduos nas áreas habitacionais e de comércio do concelho que não dispõem da designada “casa do lixo”.

No total serão instalados 45 equipamentos em todo o concelho. O primeiro será colocado esta sexta-feira, pelas 17h00, na rua Luís Barroso, no centro da cidade, com a presença do autarca famalicense, Mário Passos, e do vereador do Ambiente, Hélder Pereira.

Desta forma, a autarquia pretende evitar aglomerados de resíduos na rua, situação que tem vindo a repetir-se com frequência.

Drible renova imagem do Tertúlia, um dos restaurantes mais versáteis na Póvoa de Varzim

A Drible, agência de comunicação de Vila Nova de Famalicão, foi responsável pelo rebranding do Restaurante Tertúlia, conhecido por oferecer uma carta que combina os clássicos snacks como a francesinha, prego em pão, wraps e hambúrgueres com pratos de confeção mais cuidada, como tentáculo de polvo, tornedó ou massas.

O projeto incluiu a criação de uma nova identidade visual, menus atualizados, packaging para take-away e um conjunto de suportes físicos que reforçam a presença da marca em cada detalhe da experiência: fardas, guardanapos e toalhetes personalizados.

O objetivo foi claro: modernizar a imagem do espaço, alinhando-a com a sua oferta diversificada e com as expectativas do público atual.

Segundo a Drible, “este é um restaurante que serve desde quem procura um snack rápido até quem quer uma refeição mais completa. A identidade precisava de traduzir essa versatilidade e ao mesmo tempo transmitir a qualidade que sempre esteve presente na cozinha do Tertúlia.”

Com esta renovação, a agência famalicense volta a mostrar a sua capacidade de construir marcas sólidas e coerentes, mesmo em setores altamente competitivos como o da restauração.

Bilhetes para o FC Famalicão x CD Santa Clara já estão à venda

O Campeonato Nacional de Futebol está de regresso, a temporada 2025/2026 começa no próximo domingo para o FC Famalicão que recebe no Estádio Municipal o Clube Desportivo Santa Clara, numa partida agendada para as 17h00.

Os bilhetes estão à venda por 5 euros, para os sócios com a quota 8 regularizada, e a 10 euros para o público em geral. Os ingressos podem ser comprados na Loja oficial do clube ou online aqui.

No dia do jogo, a bilheteira do Estádio Municipal está aberta a partir das 15h00 e a abertura de portas acontece 30 minutos depois.