Drible assina design do novo equipamento 100% famalicense do FC Famalicão

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi responsável pelo design do novo terceiro equipamento do FC Famalicão para a época 2025/26, um projeto que reúne, pela primeira vez, nove empresas do concelho num tributo à força da indústria têxtil e ao orgulho famalicense.

Com base no conceito definido pelo clube e fiel aos valores da marca Famalicão, a Drible desenvolveu um design que une tradição, identidade e modernidade. O resultado é uma camisola que representa o território e a sua comunidade, reforçando o papel do concelho como motor criativo e produtivo da região Norte.

O mote “Tecemos história, vestimos orgulho” guiou toda a criação, num projeto que contou com a colaboração de Fradelsport, CM Socks, Passamar, Aljocon, Organigráfica, Fiofibra, Profit e Teresa Dias Confeções.

“Este projeto mostra o melhor de Famalicão quando trabalha em conjunto. Criatividade, indústria e desporto uniram-se para criar algo verdadeiramente nosso”, refere a equipa da Drible.

Mais do que um equipamento desportivo, a camisola simboliza a união entre o talento criativo e a capacidade industrial famalicense.

Concebida pela Drible e produzida integralmente em Famalicão, leva para o jogo o orgulho de uma cidade que veste o que produz.