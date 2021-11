O Futebol Clube de Famalicão acaba de apresentar, através das redes sociais, um novo equipamento alternativo.

Uma nova pele que contempla as três cores do emblema (amarelo, azul e branco), numa alusão ao 90.º aniversário do clube. O novo equipamento já pode ser adquirido na Loja Oficial ou através da Loja Online.

A apresentação decorreu no Parque da Juventude, com uma sessão fotográfica com alguns dos atletas do plantel.