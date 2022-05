FC Famalicão aprova contas e aguarda apoio municipal para as obras na Academia

Na semana de 2 a 6 de maio realizou-se a última mobilidade do projeto “Students And Teachers Experiencing The Meaning Of STEM” em Jonava, Lituânia, na qual estão envolvidos alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I. Acompanhados pelos colegas da Estónia, Turquia, Itália, Bulgária e Lituânia, discutiram o problema da poluição do ar nos países da União Europeia.

O STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) é uma área em constante inovação, assumem os alunos participantes, que reportam que durante uma semana realizaram várias atividades STEM «que nos permitiram desenvolver novas competências técnicas e sociais. Aprendemos sobre várias oportunidades que Jonava oferece, como a escola vocacional e o museu da cidade. Visitámos ainda vários pontos culturais de Kaunas e as três capitais do país: Kernavė, Trakai e Vilnius (atual capital do país)».

Este projeto, prosseguem, «permitiu-nos debater o problema da poluição atmosférica, experimentar diferentes áreas científicas e, acima de tudo, promover a coesão entre povos europeus. Poder participar neste projeto foi um privilégio e uma experiência que nunca iremos esquecer», dizem.