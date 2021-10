FC Famalicão começa este sábado venda de bilhetes para o jogo com o Sporting

Inicia-se este sábado, na Loja Oficial do clube, a venda de bilhetes para o jogo Sporting Clube de Portugal – Futebol Clube de Famalicão, da 2.ª jornada do Grupo B da Fase 3 da Allianz Cup. A partida realiza-se na noite de terça-feira, a partir das 21H15, no Estádio José Alvalade.

Os ingressos têm um custo unitário de 15 euros, com o Futebol Clube de Famalicão a disponibilizar transporte gratuito. Os interessados nesta deslocação a Lisboa terão de efetuar a inscrição na Loja Oficial. A saída do autocarro está marcada para as 15 horas, junto à entrada da Bancada Placard.pt