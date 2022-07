FC Famalicão começa Liga BPI em casa

A paróquia de Mogege celebra, desde esta segunda-feira, a Santa Marinha e Santíssimo Sacramento com vários momentos religiosos e musicais.

O programa festivo prossegue no sábado e contempla, às 9 horas, a entrada da fanfarra que vai percorrer as ruas da freguesia, prosseguindo, às 20h30, com Missa Vespertina com Sermão e procissão com os andores de Santa Marinha, S. José e Nossa Senhora de Fátima. Às 22 horas, música com Helena Correia e Norberto Ferreira, terminando o dia com fogo de artifício.

No domingo, dia 24, às 10h30, missa com Sermão e procissão do Santíssimo Sacramento. De tarde, há folclore com as atuações do Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege, Rancho Folclórico São João Batista, de Nogueira, Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Mafamude.