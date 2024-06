FC Famalicão começa preparação da nova época na segunda-feira

Na noite da passada quarta-feira, nas comemorações do Dia da Freguesia, Vermoim abriu as portas da nova sede da Junta. O edifício, construído junto ao Centro Cívico, tem dois pisos; o primeiro com espaço de foyer e de serviços de atendimento ao cidadão, onde há uma biblioteca e uma sala de leitura com ligação ao exterior através de um jardim de inverno. No piso superior estão instalados os vários gabinetes de trabalho e uma sala multiusos, que estará ao serviço da população.

A nova ‘casa’ da Junta de Freguesia de Vermoim vem conferir mais eficiência ao trabalho prestado por parte do executivo, mas que pretende ser também um espaço voltado para o dia-a-dia da comunidade. O presidente da Junta, Bruno Cunha, vincou esse propósito, convidando a população a fazer da nova sede mais do que um mero local de atendimento e serviços. «Estamos de porta aberta para as atividades que as pessoas de Vermoim aqui queiram fazer e estou certo que vão usufruir da obra», apontou.

Este equipamento «vem trazer mais dignidade e melhores condições aos serviços da Junta de Freguesia e estamos muito satisfeitos por ver a obra inaugurada», assinalou o presidente da Câmara Municipal. Mário Passos salientou, ainda, a multiplicidade de iniciativas que o equipamento permite, «com a biblioteca e o auditório aberto à população que, tenho a certeza, vão dar vida a esta ‘casa’».

A nova sede da Junta teve um apoio municipal no valor de 240 mil euros, «um investimento que reflete a nossa aposta nas freguesias, por forma a criar melhores condições de bem-estar e qualidade de vida para aqueles que escolheram este concelho para viver» disse, ainda, Mário Passos.