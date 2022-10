FC Famalicão começa Taça da Liga a 26 de novembro

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, encerra o 4.º Fórum Económico de Famalicão, organizado pelo Jornal de Notícias, TSF e Câmara de Famalicão.

A conferência, subordinado ao tema “Do Made In ao Created In – Valor Acrescentado e Sustentabilidade”, tem lugar a 25 de outubro, na Casa das Artes de Famalicão.

O Fórum arranca às 14h30, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, o presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro; e a diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso. Seguem-se os depoimentos de Frans Timmermans, vice-presidente executivo da Comissão Europeia; e de Fernando Alexandre, professor de Economia da Universidade do Minho.

O debate começa às 15h30, com Joana Vasconcelos, artista plástica; Raquel Vieira de Castro, empresária famalicense; Carlos Oliveira, presidente da Fundação José Neves; Braz Costa, presidente do Citeve; João Koehier, empresário. A moderação é de Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal de Notícias.

O encerramento está marcado para as 16h30, com a Ministra da Coesão Territorial.

Inscrições gratuitas mas obrigatórias até ao dia 24 de outubro, em jn.pt/conferencias.