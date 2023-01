FC Famalicão confirma Otávio para a defesa

Otávio é o mais recente reforço da equipa principal do FC Famalicão, confirmou a SAD do clube na tarde desta terça-feira. O defesa central, de 20 anos, atuava no Flamengo e rubricou contrato até ao final da época. Este é o primeiro desafio do jovem brasileiro fora do seu país. Produto da formação do Flamengo, clube pelo qual já atuou no Brasileirão, o defesa representou ainda o Sampaio Corrêa na temporada transata.

Promete dar o seu melhor «para ajudar a equipa a atingir as metas que se propôs alcançar. Sou um jogador técnico, que gosto de desarmar os adversários e com bom jogo aéreo».

Ainda a dar os primeiros passos enquanto jogador do Futebol Clube de Famalicão, Otávio teve já a oportunidade de ver os dois últimos jogos da equipa e constatou «que temos uma ‘torcida’ empolgante. Estou ansioso por poder desfrutar deste ambiente dentro das quatro linhas», disse.