FC Famalicão contrata jovem internacional espanhol

Chama-se Gonzalo Pastor, é médio, tem 19 anos e assinou um contrato válido até 2029. Vem do Club Desportivo Castellón, embora com formação maioritariamente cumprida no Valencia.
As qualidades evidenciadas promoveram-no rapidamente à equipa sénior do Castellón pela qual se estreou, ainda júnior, na temporada passada. Como “prémio”, no final da época transata foi convocado para o Campeonato da Europa de sub-19. Gonzalo Pastor foi utilizado em quatro partidas na campanha em que a formação espanhola chegou à final.
Veio para o Famalicão no último dia do fecho do mercado porque sabe que o clube “aposta muito em jovens e proporciona-lhes as condições ideais para o seu desenvolvimento”, enalteceu.
Na primeira experiência fora de Espanha Gonzalo Pastor sente “estar a dar o passo certo para melhorar enquanto jogador num clube pelo qual pretendo alcançar coisas boas”.
Diz que joga nas posições 8 e 10 avaliando-se como “intenso, com boa qualidade de passe e condução de bola”.