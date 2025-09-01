Concelho, Desporto

FC Famalicão contrata jovem internacional espanhol

Chama-se Gonzalo Pastor, é médio, tem 19 anos e assinou um contrato válido até 2029. Vem do Club Desportivo Castellón, embora com formação maioritariamente cumprida no Valencia.

As qualidades evidenciadas promoveram-no rapidamente à equipa sénior do Castellón pela qual se estreou, ainda júnior, na temporada passada. Como “prémio”, no final da época transata foi convocado para o Campeonato da Europa de sub-19. Gonzalo Pastor foi utilizado em quatro partidas na campanha em que a formação espanhola chegou à final.

Veio para o Famalicão no último dia do fecho do mercado porque sabe que o clube “aposta muito em jovens e proporciona-lhes as condições ideais para o seu desenvolvimento”, enalteceu.

Na primeira experiência fora de Espanha Gonzalo Pastor sente “estar a dar o passo certo para melhorar enquanto jogador num clube pelo qual pretendo alcançar coisas boas”.

Diz que joga nas posições 8 e 10 avaliando-se como “intenso, com boa qualidade de passe e condução de bola”.

Deixe um comentário

Famalicão: Jogo entre Famalicão e Sporting cancela BTT Night Race

A Associação Amigos do Pedal acaba de anunciar que a BTT Night Race Famalicão, marcada para 13 de setembro, foi cancelada por motivos de segurança.

O jogo entre FC Famalicão e Sporting CP, agendado pela Liga esta segunda-feira, para o mesmo dia e horário, impede o policiamento necessário à realização da prova.
A organizacão informa que as inscrições já pagas serão devolvidas nos próximos dias.

Famalicão: MAL BTT conquista segundo lugar do Troféu Urban Race

A secção de BTT da Mocidade Alegre de Landim (MAL) conquistou o segundo lugar no Troféu Urban Race. Trata-se de uma competição organizada pela Cabreira Solutions e consiste em 3 provas em circuito fechado, em centro urbano, com um percurso entre 5 e 9Km. Em junho foi na Maia, em julho na Trofa e em agosto, no passado sábado (o encerramento) foi em Matosinhos. Sempre em horário noturno e percurso citadino, vence a prova quem der o maior número de voltas nas 3 horas destinadas.

O MAL BTT participou com uma equipa de tripla – João Fonseca, Luciano Rocha e Paulo Azevedo – que terminou a competição no segundo lugar, intrometendo-se entre a SuperBike Team (Esposende) que colocou uma equipa em primeiro e outra em terceiro lugar, na categoria de triplas.

Recorde-se que a equipa Landinense esteve no Urban Race da Maia onde foi terceira; no Urban Race da Trofa terminou em sexto lugar e, agora, em Matosinhos concluiu a prova em terceiro que garante o segundo lugar do Troféu Urban Race.

A secção de BTT da Mocidade Alegre de Landim regressa no próximo sábado à competição, com participação na sexta prova do Campeonato 3h Resistência BTT – Famalicão que se realizará em Nine, em prova organizada pelo TocAnda.

Famalicão: 365 Running Projet vence Trail Feira das Cebolas

A 365 Running Project venceu coletivamente o Trail Curto e o Trail Longo da Feira das Cebolas, 8ª prova do Campeonato Concelhio de Trail que se disputou no passado domingo.

Além das vitórias alcançadas coletivamente, destaque, no Trail Curto para a prestação de Ana Freitas e Sandra Castro, que venceram os seus escalões, F50 e F35, respetivamente; Zé Luís foi 3.º no escalão sénior e Luís Gonzaga 3.º no escalão M35.

No Trail Longo, referência para o 2.º Lugar de Pedro Oliveira M40, e a 3ª posição, F40, de Angélica Rocha.

Pelo clube participaram, ainda, Armando Rodrigues, Marko Santos, Sérgio Peixoto e Zé Silva, que contribuíram para os resultados coletivos alcançados pela Associação de Desporto e Aventura 365 Running Project.

Famalicão: 10 mil seniores rumam a Fátima esta semana

O passeio anual de seniores a Fátima decorre desta quarta a sexta-feira, numa caravana que junta cerca de 10 mil pessoas.

É em ambiente de convívio, fé e boa disposição que seniores e reformados, distribuídos por 183 autocarros, partem das 49 comunidades de freguesia do concelho em direção ao Santuário.

Esta quarta-feira, a viagem é para as freguesias de Castelões, Cruz, Joane, Mogege, Oliveira St.ª Maria, Oliveira S. Mateus, Pedome, Pousada de Saramagos, Requião, Riba de Ave, Vale S. Cosme, Telhado, Portela, Vale S. Martinho e Vermoim.

Na quinta-feira, é a vez dos seniores de Abade de Vermoim, Antas, Arnoso St.ª Eulália, Arnoso St.ª Maria, Sezures, Brufe, Gavião, Gondifelos, Cavalões, Outiz, Lemenhe, Mouquim, Jesufrei, Louro, Nine, V. N. de Famalicão e Calendário.

Os autocarros de Avidos, Lagoa, Bairro, Bente, Carreira, Esmeriz, Cabeçudos, Delães, Fradelos, Landim, Lousado, Ribeirão, Ruivães, Novais, Seide S. Miguel, Seide S. Paio e Vilarinho das Cambas partem no último dia da iniciativa, sexta-feira.

Nestes dias, a hora de partida dos autocarros nas diversas freguesias está marcada para as 6h30 e a chegada acontece pelas 19h00. As três corporações de bombeiros do concelho e o Núcleo da Cruz Vermelha de Ribeirão dão o devido apoio nesta viagem.

Famalicão: Jovem Orquestra com concertos em Famalicão e no Porto

A programação da Casa das Artes arranca, nos dias 5 e 6 de setembro, com a 7.ª edição da Jovem Orquestra de Famalicão.

Até sábado decorre a residência artística que reúne 84 jovens valores locais da área da música erudita. Estão a trabalhar juntos sobre a orientação do maestro José Eduardo Gomes, também famalicense.

Os concertos realizam-se no dia 5 de setembro, às 21h30, no grande auditório da Casa das Artes de Famalicão e, no dia 6 de setembro, às 18h00, na Sala Suggia, da Casa da Música, no Porto. Bilhetes à venda, na Casa das Artes, na BOL e na Casa da Música.

O programa

Esta 7.ª edição da Jovem Orquestra de Famalicão, apresenta na primeira parte do programa a célebre abertura da ópera “Guilherme Tell”, de Rossini. Uma ópera composta em 1829, sendo que a sua abertura ficou imortalizada com a famosa marcha de cavalos, sem esquecer as belíssimas melodias que a precedem, com os solos de violoncelo, flauta e corne inglês.

Richard Strauss escreveu o Concerto em Ré Maior para oboé e pequena orquestra em 1945. Obra maior do repertório para Oboé, constitui um enorme desafio não só para o solista, mas igualmente para a orquestra. Ao oboé estará Pedro Ribeiro, em coprodução com o Festival Cidnay Vale do Ave.

O concerto termina com a majestosa Sinfonia nº 2 em Ré Maior op. 73, de Johannes Brahms. Estreada em 30 de dezembro de 1877, em Viena, esta sinfonia propõe-nos uma estrutura clássica, com quatro andamentos, todos eles diferentes, mas ligados entre si.

Recorde-se que a JOF é uma residência e apresentação de orquestra sinfónica de curta duração, dirigida a jovens instrumentistas oriundos e/ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão, composto por entidades como o CCM – Centro de Cultura Musical, a ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.

Muitos dos alunos famalicenses prosseguem estudos e carreiras profissionais por outras instituições de Portugal e da Europa. A JOF tem por objetivo valorizar estes jovens músicos, em formação e em atividade profissional em Portugal e no mundo, promovendo o diálogo intercultural entre Famalicão e a sua diáspora, estabelecendo pontes entre o ensino artístico proporcionado na região e o ensino superior. Simultaneamente, procura sensibilizar a comunidade local para a música clássica, em particular para o repertório orquestral, e promover o binómio artes-educação

Famalicão: Zabiri chamado à seleção de Marrocos

Yassir Zabiri faz parte da convocatória da seleção sub-20 de Marrocos. O avançado do FC Famalicão, utilizado no jogo do passado sábado, em Vila das Aves, vai participar no estágio de preparação para o Campeonato do Mundo de sub-20, que terá lugar em Espanha, até 8 de setembro.

Zabiri foi fundamental para a qualificação da seleção africana para a competição mundial, sendo um dos melhores marcadores da fase de apuramento.