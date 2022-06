FC Famalicão convida sócios a “entrarem ao serviço” esta segunda-feira

A 2ª edição do Open Day desenrolou-se na última segunda-feira, dia 20 de junho, e contou com uma equipa de 30 elementos e com mais de 180 participantes. O projeto disponibilizou «um dia diferente» aos alunos do 3º e 4º anos do Agrupamento de Escolas D. Maria II, integrando atividades desportivas, artísticas e novas experiências.

A iniciativa foi desenvolvida por Margarida Alves e por André Matos, antigos alunos da escola e criadores do projeto de Aluno Monitores da Biblioteca Escolar. Os estudantes monitores são responsáveis por ajudar no desenvolvimento e na criação de eventos do agrupamento.

O Open Day foi apoiado pelos patrocínios da Ecate-Contabilidade, da Egosport, do Supermercado Bandeirinha, do E.leclerc, do Mc Donalds, da Padaria Ramos, do Paraíso das Gomas, da Casa da Juventude de Famalicão, do R&M Studios, do Mini Mercado S. Vicente e do José Pedro Sampaio-Atividades Educativas.