FC Famalicão cumpre hoje 94 anos de história

Fundado em 1931, o FC Famalicão cumpre esta quinta-feira 94 anos de vida. Um trajeto desportivo que viveu amarguras, mas também muito sucesso que tem o seu apogeu na presente época desportiva, porque, pela primeira vez na sua história, o clube tem todas as suas principais equipas – futebol (masculino e feminino) e futsal – nas primeiras divisões nacionais. Um feito só igualado por mais quatro clubes nacionais (Rio Ave, Sporting, Benfica e Braga).

Desta história, muitos outros sucessos se contam. Desde logo, a primeira presença europeia de uma equipa de futebol, na Youth League, em 2023/2024; o inédito título nacional sub-19 (22/23); a vitória, também inédita, da Taça de Portugal de futebol feminino (22/23) e a subida da equipa de futsal à Liga Placard, na época passada.

Reza ainda nesta história a subida, em 18/19, da equipa principal à I Liga, sob a égide da SAD constituída nessa época. Desde então, a equipa não mais saiu do principal campeonato nacional e com o registo da melhor classificação de sempre na prova, na época de estreia, com um sexto lugar e, também, a presença na meia final da Taça de Portugal, feito que repetiria mais tarde.

Este é um breve registo dos sucessos desportivos do FC Famalicão nos últimos anos, dos quais não se pode dissociar a construção da Academia, hoje um Centro de Treinos moderno, que tem condições infraestruturais para o desenvolvimento do talento desportivo.

A história do FC Famalicão faz-se, ainda, com muito mais, com o esforço de tantos e a dedicação de milhares que impulsionam este projeto desportivo… cada vez mais eclético.

Famalicão: Equipa de futsal disputa troféu em Ferreira do Zêzere

Às 18 horas do próximo sábado, a equipa de futsal do FC Famalicão vai disputar o Troféu Mosteiro do Leitão, em Ferreira do Zêzere. O jogo, contra a formação local, joga-se no Pavilhão Municipal daquela vila.

O FC Famalicão, treinado por Kitó Ferreira, estreia-se esta época na Liga Placard, prova onde também compete o SC Ferreira do Zêzere, clube da AF Santarém.

Recorde-se que a primeira jornada do campeonato está marcada para o fim de semana de 6 e 7 de setembro, com os famalicenses a receberem a ADCR Caxinas.

Famalicão: A inclusão à distância de um registo fotográfico

Os jovens do Lar Residencial “A Minha Casa”, da AFPAD, assinalaram, esta terça-feira, o Dia Mundial da Fotografia. Foi desenvolvida uma atividade artística e inclusiva que teve como cenário o jardim da instituição.

Sob o tema “A Sombra do Nosso Jardim”, os residentes captaram, com entusiasmo e sensibilidade, os recantos do espaço que os recebe diariamente.

Mais do que fotógrafos, os jovens foram as personagens principais deste cenário, revelando, através da lente, a beleza e os detalhes do seu jardim.

A iniciativa procurou estimular a criatividade, o sentido estético, a memória e a autonomia, utilizando a fotografia como ferramenta de expressão pessoal e inclusão social.

Durante esta atividade, o jardim foi observado, interpretado e retratado de diferentes perspetivas. Os jovens exploraram os seus cantos preferidos, a luz, as sombras refrescantes das árvores e os detalhes que habitualmente passam despercebidos.

Segundo a Diretora Técnica esta atividade permitiu mostrar que fotografar é bem mais do que carregar num botão: «é narrar emoções, eternizar memórias e gravar a vida. Os jovens não fotografaram apenas com a câmara, mas com o olhar genuíno do seu eu», referiu Célia Maia, aludindo que a inclusão pode estar à distância de um clique.

Famalicão: Festa ao Senhor dos Perdões em espaço renovado

No próximo fim de semana celebra-se a festa em honra do Senhor dos Perdões e da Nossa Senhora da Boa Viagem, em Ribeirão. Com destaque para a atuação da banda Myllenium, às 22 horas de sábado, ainda do primeiro dia faz parte a presença dos escuteiros que vão anunciar a festa pela vila; às 9h30, há confissões na capela; às 11 horas, eucaristia pelos benfeitores, terminando o dia com a atuação da banda.

No domingo, às 8h45, dará entrada a Banda de Música de Riba de Ave; às 11h30, celebra-se a eucaristia da festa e, às 16 horas, oração da tarde e procissão.

Recorde-se que o recinto do santuário tem sido alvo de obras de melhoramento. Depois do nivelamento das terras, da construção dos arruamentos, de novas mesas, da plantação de várias dezenas de árvores, da colocação de iluminação pública, as obras ficaram concluídas com a construção do parque de estacionamento, com a drenagem das águas pluviais e os passeios e, ainda, um arruamento pedonal que liga o estacionamento à zona das casas de banho.

As obras foram da responsabilidade da Fábrica da Igreja, orientadas pela Junta de Freguesia de Ribeirão, com a colaboração das diversas equipas da Confraria do Senhor dos Perdões.

Foto: Paulo Pereira (reprodução Facebook da Junta de Freguesia).

Famalicão: Joane e Oliveirense começam domingo na pró nacional da AF Braga

No próximo fim de semana começa a edição 25/26 da pró nacional da AF Braga. Num campeonato que se antevê dos mais disputados dos últimos anos – com a presença de quatro equipas que desceram do Campeonato de Portugal e outras que se reforçaram significativamente – há duas formações famalicenses em competição.

E são dois históricos do futebol de distrital. O GD Joane, que na época passada disputou os nacionais, e a Oliveirense que terminou no terceiro lugar na principal prova da AF Braga.

Os joanenses jogam às 16 horas, em casa, recebendo o sempre difícil Vieira. Já a equipa de Oliveira Santa Maria visita, às 17 horas, o Prado. As duas partidas são no domingo.

Para a nova época, o GD Joane apresenta um plantel com cerca de uma dezena de novidades e uma nova equipa técnica, liderada por Zé Manuel Teixeira.

AD Oliveirense continua com Bernardino Névoa a treinador e não mexeu muito no plantel. Há, pelo menos, quatro reforços e a promoção de dois juniores.

Famalicão: Mostra Comunitária de Arnoso Santa Eulália com encontro de concertinas

No próximo sábado, o Passal da Paróquia de Arnoso Santa Eulália recebe a Mostra Comunitária desta localidade.

A partir das 9h30, com a caminhada/ passeio de bicicletas, promovida pela Associação Juvenil Quebrartimo, até ao final da noite, que reserva uma surpresa, pelas 23h30, há um vasto programa para desfrutar.
De tarde, a partir das 14 horas, há jogos populares, pinturas faciais, balões, insufláveis (Grupo Catequese/ADC), seguindo-se o concurso tiro ao alvo – Associação Caça e Pesca Vale D’ Este.
Depois, às 15 horas, demonstração de aeromodelismo, por Eduardo Fernandes, e música com o DJ Félix Lopes.

Ao final da tarde, às 18 horas, eucaristia celebrada pelo padre Vitor Sá; às 19 horas, arruada de concertinas com Associação Concertinas Monte Santo André; 19h15, monumental jantar; 19h30, passeio de charrete – Ezequiel Cerqueira; 20h15, concerto de Inês Pereira; 21h15 XII Encontro de Concertinas.

No local há iguarias da cozinha tradicional para degustar.

Famalicão: Festival de folclore em Brufe

A 13 de setembro, a Associação Cultural e Desportiva de São Martinho de Brufe realiza a 39.ª edição do seu festival de folclore, iniciativa inserida no aniversário da instituição.

O festival decorre na sede e, para além do grupo organizador, participam os ranchos folclóricos São Joanino (Lousada), Santo Estêvão de Regadas (Fafe) e as Lavradeiras de Penamaior (Paços de Ferreira).

O certame decorre a partir das 22 horas, mas antes, às 18h30, há um jantar convívio, seguindo-se o desfile, entrega de lembranças, cantar os parabéns e corte do bolo de aniversário.