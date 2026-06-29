FC Famalicão dá esta terça-feira o pontapé de saída na nova época

O conjunto de Hugo Oliveira inicia esta terça-feira os trabalhos de pré-temporada. O dia fica marcado pela realização de exames médicos e testes físicos no Centro de Treinos dos famalicenses.

O FC Famalicão conta, para já, com quatro reforços para a nova época. O mais recente é o médio, ex-PSG, Mathis Jangeal, que terminou contrato com o clube parisiense e, apesar de ter vários pretendentes, optou pelo projeto famalicense. Ainda para o meio campo chegou o internacional A pela Hungria Tamás Szűcs, proveniente do Debreceni, numa transferência avaliada em 2,5 milhões de euros.

Para o setor defensivo chegaram dois reforços. O primeiro a ser anunciado foi o defesa central Finn van Breemen, que chega do Basileia com a missão de substituir o também neerlandês Justin de Haas. Para o lado esquerdo da defesa, o FC Famalicão reforçou-se com Leny Meyer. O jogador suíço chega do Estugarda, onde atuou maioritariamente pela equipa B do clube alemão.

Em termos de saídas, destaque para Justin de Haas. Como referido anteriormente, o defesa central terminou contrato e prossegue a carreira em Espanha, ao serviço do Valência, deixando os famalicenses após três épocas. O médio Mamageishvili foi emprestado ao Wolfsberger, da Áustria, com opção de compra. A saída mais recente foi a de Simon Elisor, que rendeu cerca de 1,5 milhões de euros aos cofres do FC Famalicão. O avançado deixa o clube após duas épocas, durante as quais apontou cinco golos.

Entre as possíveis saídas ainda não oficializadas está Rochinha. Ao que tudo indica, o extremo deverá ser transferido, tendo já recebido várias abordagens. Apesar de ainda ter mais um ano de contrato, dificilmente o cumprirá, depois de, na época passada, ter realizado apenas dois jogos. Rafa Soares também deverá deixar o clube, uma vez que tudo indica que não renovará contrato, não se apresentando, por isso, no arranque dos trabalhos da equipa. Depois de ter sido uma das peças-chave no xadrez de Hugo Oliveira, o lateral deverá prosseguir a carreira no estrangeiro.

No início dos trabalhos deverão integrar a equipa principal três jovens que, na época passada, atuaram maioritariamente pelos sub-23. São eles os médios Gonzalo Pastor e Lamine Beye, bem como o ponta de lança Rudi Almeida.

O jovem avançado pode aproveitar a saída de Simon Elisor e a ausência, pelo menos para já, de um novo ponta de lança para impressionar Hugo Oliveira. Dessa forma, poderá somar mais minutos na equipa principal, depois de, na época passada, ter sido considerado o melhor jogador da Liga Revelação.

Recorde-se que o FC Famalicão já tem vários jogos de preparação agendados para a pré-temporada, a 11 de julho diante da equipa sub-23 do FC Famalicão, seguindo-se um teste frente ao Lusitânia de Lourosa, no dia 15. Três dias depois, os famalicenses medem forças com o FC Penafiel. O calendário prossegue com encontros frente ao FC Arouca, a 22 de julho, e um duplo compromisso a 25 de julho, diante do FC Felgueiras e do recém-despromovido CD Tondela.

O conjunto orientado por Hugo Oliveira termina a fase preparatória na Como Cup, em Itália, entre os dias 28 de julho e 1 de agosto, onde integra o Grupo A e vai defrontar Crystal Palace e RC Lens.

Tiago Torres