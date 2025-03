As mulheres das corporações de bombeiros de Famalicão – Bombeiros Voluntários de Famalicão, Bombeiros Voluntários Famalicenses e Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave – juntaram-se este sábado, 22 de março, para o workshop “A Mulher nos Bombeiros”, que decorreu nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave.

A iniciativa, realizada no âmbito do Dia da Mulher, contou também com a presença de profissionais de outras forças de segurança e socorro. O evento teve como objetivo destacar o papel feminino numa profissão tradicionalmente masculina, com a partilha de experiências, desafios e estratégias de superação.

Além de incentivar mais mulheres a ingressar na carreira, o workshop reforçou a importância da diversidade e inclusão no setor, de forma a fortalecer o espírito de equipa e a rede de apoio entre as profissionais.