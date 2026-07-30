A equipa de Carlos Carvalhal defronta esta sexta-feira o Como, equipa anfitriã do torneio, num encontro que vai decidir o 3. º e 4. º lugares da Como Cup. A partida disputa-se no Estádio Giuseppe Sinigaglia, tem início às 17h00 e será transmitida na Sport TV1.

A equipa orientada por Cesc Fàbregas terminou a temporada passada na 10.ª posição da Serie A, naquela que foi a sua primeira época de regresso ao principal escalão do futebol italiano.

No jogo de atribuição do 5. º e 6. º lugares, defrontam-se o Crystal Palace e o Al-Ula, clube saudita orientado pelo técnico português José Peseiro.

Na fase de grupos, os famalicenses começaram por defrontar o Crystal Palace, numa partida em que Carlos Carvalhal optou por utilizar grande parte da base do onze da época passada. Apesar do domínio famalicense, o nulo manteve-se, levando a decisão para as grandes penalidades, onde os ingleses acabaram por levar a melhor, por 5-4, após Finn van Breemen falhar o penálti decisivo.

No segundo encontro, o FC Famalicão mediu forças com o RC Lens, desta vez com um onze composto por vários reforços. O empate sem golos voltou a verificar-se no final do tempo regulamentar, obrigando novamente ao desempate através das grandes penalidades. Desta feita, os famalicenses foram mais eficazes e venceram por 8-7.

Apesar de ter viajado com a equipa para Itália, Gustavo Sá não participou em nenhum jogo, tendo abandonado a comitiva mais cedo. O médio vai representar o Olympiacos na próxima temporada, por empréstimo do Nottingham Forest, que adquiriu o jogador neste mercado de transferências, permitindo-lhe ganhar experiência europeia antes da integração na Premier League.

Já Tom van de Looi não participou em nenhum dos encontros, devido a problemas físicos.

Concluído o torneio, os famalicenses regressam a Portugal para preparar a estreia na Liga Portugal Betclic 2026/27, agendada para o dia 7 de agosto, às 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota, frente ao Estoril Praia. O encontro marcará não só o arranque oficial da nova edição do campeonato, como também as estreias oficiais de Carlos Carvalhal no comando técnico do FC Famalicão e de Vasco Matos ao leme da formação estorilista. / / Tiago Torres