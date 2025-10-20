FC Famalicão deixa balneário do estádio do SC São João de Ver limpinho

A poucos dias da tomada de posse para os órgãos autárquicos, Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do Partido Socialista (PS) e vereador da Câmara Municipal, garante ter «respeito pela democracia e pela ética na política local». Uma declaração ainda a propósito da campanha eleitoral e do rescaldo das eleições.

Eduardo Oliveira rejeita «categoricamente as insinuações sobre a associação da sua candidatura a páginas, perfis falsos ou imagens destinadas a denegrir outros candidatos». Aponta que a sua candidatura não foi «contra alguém», mas pelas «pessoas» e pautada «pela elevação, respeito e propostas concretas para servir e cuidar dos famalicenses».

Em comunicado à imprensa, Eduardo Oliveira lamentou «o ambiente de acusações e duplicidade de critérios verificado durante e após a campanha». O vereador diz que «fomos acusados de excesso de pendões no início da campanha – dias depois, quem nos criticava fazia o mesmo. No final, acusaram-nos de não remover o material de campanha – e, no entanto, os mesmos ainda mantêm material na rua», referiu.

Sobre o material de campanha, garante que mais de 80% do material de campanha já foi removido e que todos os pendões reutilizáveis foram recolhidos por uma equipa voluntária, à qual expressou o seu agradecimento.

Sobre a noite eleitoral, em que o PS saiu derrotado, afiança que contactou pessoalmente o candidato da coligação vencedora para o felicitar e desejar-lhe bom trabalho para os próximos quatro anos, sublinhando que o fez «com o coração». Isto a propósito de críticas por não felicitado o vencedor no discurso proferido no rescaldo da votação. «Na política, não vale tudo», referiu Eduardo Oliveira. Realça que atrás de cada candidato «está uma família – que sente, que sofre e que merece respeito. Honrar a democracia é respeitar todos».

Conclui, dizendo que «não estamos na política por vaidade, mas por responsabilidade – a de servir com ideias e com verdade».

Eduardo Oliveira, em nota à imprensa, citou Mário Soares: «Só é vencido quem desiste de lutar». Garante que «não vou desistir de lutar pelo bem-estar e pela melhor qualidade de vida de todos os famalicenses».