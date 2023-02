FC Famalicão derrotado (1-0) pelo Braga na Liga Revelação

O Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) está quase a começar e o famalicense Pedro Almeida estará ao volante de um Skoda Rally2, semelhante ao que disputou a última temporada, preparado pelos espanhóis da Mapo Motosport. A participação no CPR é encarada «com a ambição de fazer melhor e melhorar o registo na última temporada», vaticina o piloto.

Mantendo Mário Castro como navegador, o famalicense avança para a primeira fase da época, em terra, com um carro do ano passado, «que já conhecemos e que continua a ser muito competitivo. O CPR é muito exigente e, este ano, será ainda mais competitivo. Vamos procurar estar mais próximos ainda do pelotão da frente».

O primeiro contacto com o carro aconteceu esta quarta-feira, num conjunto de testes em pisos de terra que se vai estender pelo fim de semana com a participação no Rali de Vieira do Minho.

«É o primeiro rali e uma boa oportunidade para complementar os testes que estamos a fazer com o carro». Por isso, a prova de Vieira do Minho «vai servir para testar algumas afinações e ganhar algum ritmo para o começo do campeonato», agendado para os primeiros dias de março, com o Rali Serras de Fafe. Do primeiro contacto com o carro, Pedro Almeida assinala que está «a colocar algumas afinações adaptadas à nossa condução e tirar algumas notas do carro».

O Rali de Vieira do Minho, que marca o começo da época, vai para a estrada na sexta-feira, com uma super especial, com o resto do rali a ter lugar no sábado, com três classificativas, com dupla passagem nos pisos de terra da Serra da Cabreira.